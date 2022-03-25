طريقة التسجيل في ساند وطريقة الاستعلام عن أهلية دعم ساند 2022

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في ساند وكيفية الاستعلام عن أهلية دعم ساند للمواطنين المتعطلين عن العمل من أهم وأبرز التساؤلات التي يبحث عنها الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، حيث يستهدف البرنامج كافة المواطنين الذين يمرون بفترة انتقالية أي الابتعاد عن الوظيفة السابقة لسبب ما والبحث عن وظيفة جديدة، حيث يعمل البرنامج على توفير يد المساعدة لهم من خلال توفير راتب شهري يصل إلى 60% من قيمة الراتب الذي كان يتقاضاه المواطن أثناء عمله، بجانب توفير العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية التي تساعد العاطلين في الالتحاق بالوظائف المناسبة، وليتمكن هؤلاء المواطنين من الالتحاق بالبرنامج لابد من توافر الشروط التي وضعتها التأمينات الاجتماعية والتي سنتعرف عليها في حيثيات هذا المقال بجانب ذكر طريقة التسجيل في ساند 1443.

طريقة التسجيل في ساند 2022

دائماً ما تسعى المملكة العربية السعودية إلى توفير البرامج الخدمة التي تعمل على توفير الدعم والمساعدة لكافة مواطني المملكة سعياً إلى توفير حياة كريمة ومستوى معيشة متقدم لكافة المواطنين بهدف تحقيق رؤية 2030، ومن البرامج الهامة التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية “برنامج ساند للعاطلين” والذي يهدف إلى مساندة المواطنين والأسر العاطلة عن العمل لحين الانتقال إلى وظيفة جديدة.

وتتمثل طريقة التسجيل في ساند 1443 في النقاط التالية:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي لنظام ساند.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول من خلال الضغط على أيقونة “ تسجيل الدخول “، ومن ثم قم بإدخال بيانات حسابك الشخصي بالتأمينات أونلاين، وهي (اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق المرئي).

“، ومن ثم قم بإدخال بيانات حسابك الشخصي بالتأمينات أونلاين، وهي (اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق المرئي). ثم قم بالنقر على زر “ تسجيل الدخول “.

“. سيتم فتح التبويب الخاص بصرف مستحقات التعطل عن العمل، قم باختيار أيقونة “ التعطل عن العمل “.

“. بعد ذلك سيقوم البرنامج بمراجعة البيانات وفي حالة إذا كنت مؤهل سيظهر زر “ طلب ساند ” قم بالنقر عليه.

” قم بالنقر عليه. ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة والتي تضم رقم الحساب البنكي ورقم الجوال وغيرها من البيانات.

وأخيراً قم بإرسال الطلب.

شروط التسجيل في ساند التأمينات الاجتماعية

تتمثل الشروط التي يجب الالتزام بها ومراجعتها قبل البدء في عملية التقديم على الدعم في النقاط التالية:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عام.

لابد من توافر مدد الاشتراك المؤهلة لاستحقاق دعم ساند.

يجب ألا يكون المتقدم قد فُصل من العمل بسبب راجع إليه.

يشترط عدم حصول المتقدم على دخل شهري من أي نشاط خاص.

يجب أن يكون قادرا على العمل ولا يوجد أي إعاقة تمنعه عن الالتحاق بالوظائف.

ضرورة الالتزام بكافة البرامج التدريبية التي يحددها صندوق التأمينات الاجتماعية.

وأخيراً يجب على المتقدم تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يوم من تاريخ ترك العمل.

طريقة الاستعلام عن أهلية دعم ساند

يجب على كافة المواطنين الذين قاموا بتقديم طلب الاشتراك في ساند الاستعلام عن الطلب من وقت لآخر لمعرفة هل هو من المؤهلين للدعم أم لا، وتتمثل طريقة الاستعلام في النقاط التالية:

في البداية قم بفتح رابط الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية gosi.gov.sa.

بعد ذلك قم بفتح الأيقونة التي تضم الخدمات الإلكترونية للمشتركين.

ثم قم باختيار خدمة “ التحقق من الاهلية “.

“. بعد ذلك قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

وأخيراً قم بالنقر على زر “استعلام“.

كم راتب ساند للرجال؟

يحصل المواطن على دعم شهر لمدة 12 شهراً يحصل في الأشهر الثلاثة الأولى على 60% و50% في الأشهر التسعة المتبقية من إجمالي الراتب الذي كان يحصل عليه من الوظيفة السابقة.

أي إذا كان المواطن يحصل على راتب شهري 6000 ريال شهرياً فسيحصل في أول 3 شهور على 3600 ريال سعودي، كما يحصل في الـ 9 شهور المُتبقية على 3000 ريال شهريًا.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول طريقة التسجيل في ساند 1443، حيث تعرفنا على الشروط وخطوات الاشتراك، كما تناولنا طريقة الاستعلام عن أهلية دعم ساند وكم راتب ساند للرجال العاطلين عن العمل.