نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وشروط حجز موعد لاستخراج رخصة قيادة للرجال عبر أبشر 1443 في المقال التالي
يبحث العديد من الأشخاص في الفترة الحالية عن الرابط الخاص باستخراج رخص القيادة بالمملكة العربية السعودية، وأطلقت الوزارة الموجودة بالمملكة عدة خدمات لجميع العاملين على أراضيها منها تجديد رخصة القيادة وتحديد مواعيد إصدارها عن طريق اتباع عدة خطوات.
رابط حجز موعد استخراج رخصة القيادة عبر أبشر
- يجب الدخول إلى رابط موقع أبشر الإلكتروني.
- بعد تسجيل الدخول في الموقع، قم بالضغط على جملة أبشر أفراد.
- يجب أن يقوم العميل بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.
- ثم اضغط على مربع تسجيل الدخول.
- سترسل المنصة بعد ذلك رسالة قصيرة على هاتفك المسجل بالموقع، وستتضمن الرسالة رمز تأكيد الحساب، ستقوم بكتابته في المكان المخصص له.
- اضغط على كلمة الاجتماعات، واضغط على كلمة إدارة المرور، ثم اضغط على خدمة المواعيد.
- ثم يقوم العميل باختيار، جدولة موعد جديد، ويتم تحديد الخدمة التي تريد إنهائها.
- عندما تقوم باختيار خدمة إصدار رخصة قيادة، يجب على المستخدم اختيار المدينة التي يعيش فبها، ثم يقم باختيار فرع المكان المناسب، واختيار التاريخ واليوم المناسب له، ثم قم بالضغط على مربع أوافق، سيتم بعد ذلك تأكيد التفاصيل الخاصة بالموعد.
- ستظهر الصفحة تذكرة الموعد الخاص بك، ويجب أن تقوم بطباعتها، عن طريق الضغط على مربع طباعة الموجود أسفل الصفحة.
- وبهذا تكون أكملت جميع الخطوات للحصول على رخصة القيادة عن طريق الرابط الموجود بموقع أبشر.
شروط إصدار رخصة القيادة للرجال
يوجد عدة شروط يجب توافرها للحصول على رخصة القيادة للذكور وهي كالتالي:
- يجب أن يكون العميل الذي يرغب في الحصول على الرخصة لا يقل عمره عن 18 عام.
- يجب أن يقوم المتقدم بإكمال ساعات التدريب التي يأخذها في مراكز القيادة والتدريب.
- يجب على المتقدم أن يحصل على إذن لإجراء الفحص الطبي المطلوب.
- يجب أن يقوم المتقدم بطلب الحصول على رخصة بعد أن يجتاز جميع اختبارات القيادة لتقييم المستوى الخاص به، والمؤشرات المحددة، ويجب أن يقوم المستلم بدفع المبلغ المستحق من العمولات.
- وفي حالة وجود غرامات سابقة، يجب أن يقوم المتقدم بدفعها في نفس التوقيت، حتى يحصل على رخصة القيادة.
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