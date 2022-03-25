تحضير السمبوسة بدون امتصاص زيت نصائح لقلي السمبوسة؛ تعد السمبوسة من أشهر الأكلات الرمضانية التي يفضلها العديد من الأشخاص خاصة أثناء شهر رمضان ولكنها يتم قليها في الزيت مما يجعلها أكلة غير صحية تؤدي إلى زيادة الوزن، لذلك نقدم لكم في هذا المقال كيفية تحضير السمبوسة من غير ما تشرب زيت وكذلك نصائح لقلي السمبوسة.

طريقة تحضير السمبوسة بدون امتصاص زيت

يتم وضع كمية من الزيت في وعاء على النار وتركه حتى يسخن جيداً وذلك حتى لا تلتصق السمبوسة في الإناء. بعد تسخين الزيت جيداً يتم وضع السمبوسة ثم تهدأ النار منعاً لاحتراقها. يتم تقليب السمبوسة على الوجهين حتى يصبح لونها ذهبي. يتم إخراجها من الزيت على مناديل ورقيه حتى يتم تصفيتها من الزيت تماماً. كما يمكن تحضيرها بطريقة أخرى حتى لا تمتص زيت وذلك بدهن حبات السمبوسة بالقليل من الزيت و وضعها في الفرن وتركها حتى تصبح ذهبية اللون ثم إخراجها.

طريقة تحضير السمبوسة بدون قليها في الزيت

من الممكن أن يتم تحضير السمبوسة بدون زيت وبدون امتصاص الزيت وذلك عن طريق التالي:

المكونات

عبوة من رقائق السمبوسة الجاهزة.

ملعقة من الماء.

ربع كوب من الحليب.

ملعقة من الطحين.

نوع الحشو المفضل.

ملعقتان من الزيت.

طريقة التحضير

في البداية نقوم بفرد رقائق السمبوسة ووضع الحشو ثم لفها. القيام بخلط الماء والطحين حتى يتم عمل خليط سائل. غلق رقائق السمبوسة بخليط الطحين. خلط الحليب والزيت ثم غمس رقائق السميوسة بهم. رص السمبوسة في صينية مناسبة للفرن. تترك حتى تصبح ذهبية اللون.

نصائح لقلي السمبوسة

هناك مجموعة من النصائح لابد من الأخذ بها عند تحضير السمبوسة بدون امتصاص زيت منها:

يجب تسخين الإناء جيداً حتى لا تلتصق السمبوسة بالإناء أثناء القلي وكذلك حتى لا تمتص المزيد من الزيت.

يجب لف قطعة واحدة من السمبوسة لا أكثر لأن زيادة كثافة العجين يجعلها تمتص الكثير من الزيت.

لابد من غلقها جيداً حتى لا يخرج الحشو أثناء القلي وتمتص الكثير من الزيت.

يمكن وضع السمبوسة في القليل من الحليب قبل وضعها في الزيت حيث أن ذلك يجعلها تنضج سريعاً دون امتصاص الكثير من الزيت.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال طريقة تحضير السمبوسة بدون امتصاص زيت، وطريقة أخرى بدون قليها في الزيت، كما وضحنا لكم أيضاً بعض النصائح لقلي السمبوسة.