نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح التسجيل في الاختبار التحصيلي بنين 1443عبر موقع المركز الوطني للقياس services.qiyas.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الاختبار التحصيلي بنين للعام الدراسي 1443، من أهم الأمور التي تشغل الطلاب الآن بعد أن حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن موعد تفعيل رابط تسجيل الاختبار التحصيلي، وحددت الشروط العامة للاختبار حتى يكون الطلاب على معرفة بكافة التفاصيل، قبل الشروع في عملية التسجيل الإلكتروني، على موقع المركز الوطني للقياس.

حددت وزارة التعليم السعودية شروط حضور الاختبار التحصيلي للبنين، وأشترطت حصول الطالب على جرعتي تحصين وتكون الحالة عبر تطبيق توكلنا محصن كامل، وقالت الوزارة أن ظهور حالة محصن كامل عبر تطبيق توكلنا لن تظهر إلا بالحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية، خاصة للذين تلقوا الجرعة الثانية قبل أكثر من 8 أشهر من الجرعة الثانية، نحن عبر موقع ثقفني سنقدم لكم خطوات التسجيل الإلكتروني للاختبار.

كانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت خلال الساعات الماضية، أنها في طريق سعيها لتقيم أفضل بيئة صحية للطلاب أثناء الاختبارات، فقد قررت بالأشراك مع الجهات المعنية قد وفرت عدد من المقاعد الإضافية للطلاب، حتى يتمكنوا من تأدية الاختبارات في الأماكن الجيدة والقريبة من مقار سكنهم، كما أشارت إلي إمكانية تغير الطلاب أماكن مقار الاختبارات، قبل موعد الاختبار بيومين “48 ساعة على الأقل”

حرصًا على راحة أبنائنا وبناتنا الطلبة؛ فقد وُفِّرت مقاعدُ إضافية للاختبار التحصيلي لتحقيق رغبات الطلاب والطالبات، وتمكينهم من الاختبار في مراكز اختبارات مناسبة لهم وقريبة من أماكن إقامتهم، ويمكن تغيير مقر الاختبار التحصيلي في أي وقت بعد التسجيل وقبل الاختبار بـ ٤٨ ساعة على الأقل. — هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) حرصًا على راحة أبنائنا وبناتنا الطلبة؛ فقد وُفِّرت مقاعدُ إضافية للاختبار التحصيلي لتحقيق رغبات الطلاب والطالبات، وتمكينهم من الاختبار في مراكز اختبارات مناسبة لهم وقريبة من أماكن إقامتهم، ويمكن تغيير مقر الاختبار التحصيلي في أي وقت بعد التسجيل وقبل الاختبار بـ ٤٨ ساعة على الأقل. — هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) March 24, 2022

رابط التسجيل في الاختبار التحصيلي

الدخول على الموقع الوطني لمركز قياس services.qiyas.sa . تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الطالب ” رقم السجل المدني، كلمة المرور”. الضغط على أنا لست روبوت ثم تسجيل دخول مرة أخرى. تحديد الاختبار التحصيلي 1443 ثم البدء في عملية التسجيل.

عداد تنازلي لموعد انطلاق التسجيل للاختبار

هيئة تقويم التعليم والتدريب

حددت الهيئة روزنامة التسجيل في الاختبارات التحصيلية سواء للطلاب البنين أو للطالبات وجاءت المواعيد كما يلي.