نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات اضافة تابع في تطبيق توكلنا وتحديث توكلنا الجديد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات اضافة تابع في تطبيق توكلنا وتحديث توكلنا الجديد 1443؛ تم إطلاق تطبيق توكلنا في المملكة السعودية لمساعدة المواطنين والمقيمين من الاستفادة من الخدمات بشكل إلكتروني دون الحاجة للتزاحم حيث أنه تم إنشاءه أثناء انتشار فيروس كورونا وذلك للحد من انتشاره، لذلك يتساءل العديد عن كيفية إضافة التابعين لهم من أفراد أسرتهم ومن خلال المقال التالي نقدم لكم كيفية إضافة تابع كما نوضح لكم طريقة تحديث توكلنا الجديد.

اضافة تابع في توكلنا

من الممكن للمستفيدين من التطبيق اضافة تابع في توكلنا عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى الموقع الرسمي توكلنا أو الدخول من خلال تطبيق توكلنا. تسجيل دخول توكلنا بالاسم ورقم الإقامة أو رقم الهوية. ثم تدوين كلمة المرور، ثم النقر على تسجيل دخول. كتابة رمز التحقق المرسل إلى رقم الجوال في موضعه الخاص به. النقر على حسابي ثم اختيار أفراد الأسرة والمكفولين. تدوين بيانات التابع المراد إضافته، ثم النقر على حفظ. في حالة الرغبة في إضافة تابع آخر يتم اتباع نفس الخطوات.

طريقة تحديث توكلنا الجديد 1443

لابد من تحديث تطبيق توكلنا كما أعلن البرنامج عبر صفحته الرسمية على تويتر وذلك حتى تتمكن من الاستفادة من خدمات البرنامج الجديدة ويتم التحديث عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى آب ستور أو جوجل بلاي. عمل بحث عن تطبيق توكلنا. ثم تحديث التطبيق. يمكن الاستفادة من الخدمات الجديدة للبرنامج بعد الانتهاء من التحديث.

طرق التواصل مع خدمة عملاء توكلنا

يمكن التواصل مع خدمة عملاء توكلنا من خلال العديد من الطرق، حيث يمكن لكافة المستفيدين التواصل الدعم الفني بكل سهولة والاستفسار عن اضافة تابع في توكلنا، دون الحاجة للنزول والتزاحم حيث أن الهدف من إنشاء التطبيق هو منع التزاحم للحد من انتشار فيروس كورونا ومن طرق التواصل :

يمكن التواصل عبر الصفحة الرسمية للبرنامج عبر تطبيق تويتر.

أو الاتصال على الرقم المجاني الموحد 8001289999

أو إرسال الرسائل على البريد الإلكتروني [email protected]

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال خطوات اضافة تابع في تطبيق توكلنا وطريقة تحديث التطبيق كما وضحنا لكم طرق التواصل مع خدمة عملاء توكلنا.