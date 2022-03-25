تمويل نقدي فوري بدو كفيل 1443.. وشروط القرض

شركة التيسير تُقدم الكثير من الخدمات للتمويل وبشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مقرها، حيث تُقدم تمويل نقدي يصل لـ 1000 ريال سعودي للشخص، ولكن لابد من توافر الشخص الخاصة بالتمويل لكي تحصل عليه في وقت لا يتخطى الـ 24 ساعة، لذا سوف نوضح لكم تمويل نقدي فوري بدو كفيل 1443.

شروط تمويل نقدي فوري بدو كفيل 1443

هناك بعض الشروط التي ينبغي توافرها لكي تحصل على تمويل من شركة التيسير بالمملكة، والشروط جاءت على النحو التالي:

ينبغي أن يكون راتب الشخص المتقدم لا يقل عن 5000 ريال سعودي بشكل شهري.

يجب أن يكون الشخص سعودي الجنسية والمنشأ أيضًا.

يلزم أن يكون الشخص عُمره 21 عام لكي يتم الموافقة على الطلب المقدم.

يُمكنك التقدم في فترة مُحددة وهي 6 أشهر فما فوق ذلك فقط.

مزايا قروض شركة التيسير

تتسم القروض المقدمة من قبل الشركة والتي جاءت على النحو التالي:

يصل المبلغ المُقرر للتمويل 100 ألف ريال سعودي والإيداع يكون خلال يوم فقط.

لا يشترط أن يكون هناك شخص ضامن في حالة الحصول على التمويل السريع.

توجد نسبة من الهامش للربح بشكل دائم خلال فترة التمويل.

لا توجد أي متطلبات لتحويل الراتب لكي تحصل على هذا القرض.

ينبغي أن يكون الشخص المتقدم للشركة أن يكون طلبه يتماثل بنسبة ميه في الميه مع الأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية.

كيفية الحصول على تمويل نقدي فوري بدو كفيل

يُمكنك الحصول على تمويل نقدي دون الحاجة لاصطحاب كفيل كما لا يتطلب منك أوراق مُعينة، فأن الشركة تُساهم في تقديم يد العون وتُتيح التمويل لأي شخص توافرت لديه الشروط السابقة إلكترونيًا، وجاءت الخطوات على النحو التالي: