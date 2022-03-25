طريقة التسجيل في تكافل وطن طلاب بالمدارس بالسعودية

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طريقة التسجيل في تكافل وطن طلاب المدارس السعودية تثير تتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، حيث يتم تقديم المساعدة لفئة الطلاب المحتاجة في السعودية حتى يتمكنوا من استكمال الدراسة الخاصة بهم، ويستطيع الطالب أن يسجل في هذه الخدمة من خلال شركة تكافل وطن وتوفر هذه الشركة الكثير من الخدمات التي ترتبط بالرعاية الطبية في السعودية، عن طريق التنسيق مع الجهات الطبية والصحية كما تعمل أيضاً على تقديم الخدمات الطبية المتميزة لكل الأفراد.
طريقة التسجيل في تكافل وطن طلاب المدارس بالسعودية
يستطيع الطلاب المحتاجون التسجيل في شركة تكافل وطن وهذه الشركة تقدم الكثير من الخدمات التي ترتبط بالرعاية الصحية، عن طريق التنسيق مع الجهات الطبية وبالتعاون مع بعض الشركات الطبية ويستطيع الطالب أن يقوم بالتسجيل في هذا الموقع من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة وهي:
- أن يدخل الطالب على الموقع الإلكتروني تكافل وطن.
- ويتم اختيار بوابة الطلاب ويضغط الطالب على أيقونة تسجيل طالب جديد.
- يكتب الطالب رقم الهاتف الخاص بولي الأمر ويكتب رمز التحقق المرء أيضاً.
- يضغط الطالب على أيقونة متابعة ثم يكتب رمز التحقق المرسل إلى الهاتف.
- يضغط الطالب على متابعة ثم انتقل إلى الصفحة الخاصة بتسجيل بيانات ويكتب البيانات الخاصة بالطالب، مثل رقم الهوية والجنس والاسم ورقم الهاتف واسم المستخدم وكلمة المرور ثم يؤكد على كلمة المرور.
- ثم يضغط على التسجيل طلب الحصول على الدعم.
شروط التسجيل في تكافل الطلاب عام 1443
وضعت الوزارة بعد الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في الطالب حتى يستطيع أن يحصل على الدعم وهذه الشروط هي:
- أن تكون جنسية الطالب الذي يستحق الدعم سعودية.
- أن يحقق الطالب الراغب بالدعم كل الشروط المطلوبة منه.
- يتم التسجيل في الدعم بصورة سنوية ويكون هذا الأمر في نهاية العام الدراسي.
- توفير الدعم المالي لكل الطلاب في كل المراحل الدراسية ما عدا الصف الثالث الثانوي.
- لا يتم صرف الدعم المالي لطلاب محو الأمية.
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