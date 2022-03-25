إمكان الراجحي استعلام برقم الهوية عن طلب تمويل إمكان

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عمر شويل - جدة إمكان الراجحي استعلام برقم الهوية عن حالة طلب تمويل إمكان الذي توفره الشركة لكافة العاملين داخل السعودية، سواء في القطاع الحكومي والخاص، بشرط توافر شروط تمويل إمكان، كما توفر لهم حاسبة تمويل الإمكان، الذي تساعد العميل في معرفة قيمة التمويل من خلال إدخال بعض البيانات، ويتميز تمويل إمكان بالسهولة في تقديم الطلب، فضلًا عن الموافقة الفورية، بالإضافة إلى عدم وجود شروط مرهقة، بل إنه لا يحتاج كفيل أو تحويل الراتب.

إمكان الراجحي استعلام برقم الهوية

توفر شركة إمكان لكافة العملاء الذي تقدموا بطلب تمويل إمكان الراجحي استعلام برقم الهوية من خلال تطبيق إمكان، حيث يسجل المستخدم دخول التطبيق، ثم ينتقل إلى الطلبات وعندها ينتظر حتى يتم تحميل البيانات الخاصة بالتمويل الذي تقدم عليه، كما يوجد طرق أخرى للاستعلام عن تمويل إمكان، من التواصل على رقم تمويل إمكان، أو التسجيل في الموقع الرسمي للتمويل، والإطلاع على البيانات الخاصة بكل أنواع التمويل، سواء التمويل المصغر والتمويل الإضافي.

إمكان الراجحي استعلام

يستطيع العميل الاطلاع على كافة تفاصيل تمويل إمكان الراجحي استعلام برقم الهوية من خلال الرابط الرسمي، بالطريقة الآتية:

انتقل إلى رابط تمويل إمكان الراجحي. تظهر أمامك في الصفحة الرئيسية أنواع التمويل. اختر التمويل المصغر أو التمويل الإضافي، ثم اضغط عليه. انتقل إلى صفحة البيانات الخاصة بتمويل إمكان الراجحي، اطلع على شروط التمويل. تظهر أمامك طريقة تقديم طلب تمويل إمكان. كما يتاح أمامك إمكانية استخدام حاسبة تمويل إمكان، لحساب قيمة التمويل.

رقم تمويل إمكان استعلام

توفر الشركة رقم تمويل إمكان الراجحي استعلام، والتواصل مع خدمة العناية بالعملاء (8001240251) في تمام الثامنة وحتى الثانية عشر صباحا، أو من خلال عنوان البريد الإلكتروني، كما تقدم خدمة تواصل معنا، التي يترك فيها العميل استفساره، كالتالي:

افتح رابط تواصل معنا تمويل إمكان. سجل البيانات المطلوبة لذلك، من الاسم وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الجوال. حدد نوع الخدمة، سواء خدمة المبيعات أو خدمة العملاء. اكتب الاستفسار، ثم اضغط على خيار إرسال.

طلب تمويل إمكان الراجحي

تتلخص خطوات تقديم طلب تمويل إمكان الراجحي استعلام في تثبيت تطبيق إمكان على الهاتف الجوال، ثم المرور ببعض الخطوات البسيطة، ولكن قبل بدء التقديم يجب مراجعة شروط تمويل إمكان جيدًا، والتأكد من توافرها، بالإضافة إلى المتطلبات الأساسية؛ وذلك للحصول على الموافقة الفورية، عندها يستطيع العميل فتح تطبيق إمكان، ثم تسجيل الدخول وإدخال البيانات المطلوبة، ثم ارفق المستندات ثم انتظر حتى تحصل على الموافقة على تمويل إمكان، ثم حدد قيمة ومدة التمويل، في النهاية اختر طريقة السداد إلكترونيًا.