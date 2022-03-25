نقل الكفالة في النظام الجديد الرسوم المطلوبة وطريقة الاستعلام عنها وطريقة السداد. تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر دول العالم التي يوجد بها العديد من الوافدين والأجانب المقيمين. ويرجع ذلك بسبب كثرة الأسباب التي تؤدي إلى جذب هؤلاء الأجانب إلى المملكة. فهناك من يذهب إليها لإداء مناسك الحج والعمرة كما يوجد من يذهب إليها من أجل العمل. ولذلك نجد أن الحكومة السعودية قد وضعت نظام يعمل على تسهيل أمور هؤلاء الوافدين بالمملكة. كما تقدم الحكومة للوافدين الخدمات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وسوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض التكاليف المطلوبةليتم نقل الكفالة وكذلك طريقة الاستعلام عنها وطريقة سدادها. كما يمكنك التعرف أيضاً على تجديد الإقامة بدون رخصة عمل بالمملكة تعرف على الطريقة الشروط و الرسوم المطلوبة.

نقل الكفالة في النظام الجديد

نظراً لكثرة عدد الوافدين الأجانب المقيمين داخل المملكة العربية السعودية نجد أن الحكومة السعودية تعمل على تطوير القوانين الخاصة بالإقامة. كما تقدم لهم العديد من الخدمات المختلفة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتسهيل عليهم الاستعلام عنها. ومع اقتراب العام الجديد يزداد البحث عن التكاليف المطلوبة ليتم نقل الكفالة داخل المملكة العربية السعودية. ولذلك سوف نعرض لكم هذه التكاليف كما يلي:

يتم سداد مبلغ 2000 ريال سعودي عند القيام بنقل الكفالة للمرة الأولى

كما إنه يتم سداد مبلغ 4000 ريال سعودي عن نقل الكفالة للمرة الثانية

وفي حالة نقل الكفالة لثالث مرة يتم سداد مبلغ 6000 ريال سعودي

وأكثر من ثلاث مرات يتم سداد 6000 تكاليف لنقل الكفالة.

خطوات سداد الرسوم المطلوبة

كما يتمكن الوافد المقيم داخل المملكة العربية السعودية العديد من القيام بسداد التكاليف المطلوبة لنقل الكفالة. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للسداد كما يلي:

الذهاب إلى ماكينة الصراف الآلي ثم إدخال البطاقة ثم الدخول على خيار سداد المدفوعات الحكومية ثم الدخول على خيار سداد ومنها خدمات المقيمين ثم استكمال جميع الخطوات المطلوبة للسداد. كما يمكنك التعرف أيضاً على نظام الإقامة المميزة في السعودية 1443 وشروطها وماهي الحالات التي تسقط فيها الإقامة المميزة.

طريقة الاستعلام عن الرسوم المطلوبة لنقل الكفالة

كما يتمكن المقيم من الاستعلام عن الرسوم المطلوبة لنقل الكفالة كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن خدمات مكتب العمل ثم الدخول على خيار خدمة عامل وافد ثم تحديد طريقة البحث كتابة جميع البيانات المطلوبة ثم كتابة رمز التحقق وأخيراً الضغط على بحث.

غرامة التأخير عن سداد رسوم تجديد الإقامة