قرض شخصي 20000 ريال بدون أى ضمانات وللسعودي والمقيم

القرض الشخصي الفوري هو أحد المنتجات التمويلية التى يبحث عنها السعودي وأيضاً المقيم حيث متوفر لهم قرض شخصي سريع ولا يحتاج إلى أى ضمانات عند طلب الحصول عليه كما يتميز هذا التمويل بالعديد من المزايا الأخرى ومنها أنه تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية حيث ومن خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني سوف نعرض لكم تفاصيل أسرع تمويل شخصي فوري وأيضاً ذات مبلغ تمويلي 20000 ريال لمساعدة العملاء.

قرض شخصي 20000 ريال بدون ضمانات لدى شركة اليسر

صمتت شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية مجموعة من المنتجات التمويلية المتنوعة للأفراد والتى تتميز بأنها منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالسعودية ومن بين تلك المنتجات التمويل الشخصي الفوري بقيمة مالية ربما تصل إلى 20000 ريال سعودي بدون كفيل للسعودي وبقيمة مالية ربما تصل إلى 10000 ريال للغير سعودي وبدون كفيل ويتميز هذا التمويل بالآتي

يتميز القرض الشخصي لدى شركة اليسر بأنه لا يتعارض مع تعاليم الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز القرض الشخصي لدى شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية عند التقديم.

يتميز أيضاً القرض الشخصي الفوري لدى شركة اليسر بأنه بدون أى أجور وكالة.

يستطيع العميل من سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة تصل إلى 3 سنوات.

العميل الغير سعودي يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 10000 ريال بدون كفيل.

كما يحصل أيضاً المواطن السعودي المتقدم على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 20000 بدون كفيل.

شروط القرض الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل

حددت شركة اليسر للتمويل مجموعة بسيطة من الشروط الواجب توافرها أثناء التقديم لطلب التمويل الشخصي الفوري ومن بين تلك الشروط مايلي

لابد من أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 22 عام كحد أدنى ولا يتجاوز 60 عام كحد أقصى.

كذلك لابد أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر.

طلب القرض الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل

يستطيع العميل من طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر اونلاين من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر للتمويل وطلب التمويل والحصول أيضاً على الموافقة الفورية بعد توافر الشروط.