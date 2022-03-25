بدون اعتماد جهة العمل أستلم تمويلك فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب بإجراءات سريعة

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بدون اعتماد جهة العمل أستلم تمويلك بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي يبحث عنه الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر هذا التمويل للعملاء السيولة النقدية التي يحتاجون إليها وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يوفر هذا المنتج للعميل خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي يمكن من خلالها تقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع راتبه الشهري.
بدون اعتماد جهة العمل أستلم تمويلك فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب
تمويلك كاش وفورى بدون كفيل ولا ضمانات وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي توفرها شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ مالية تلبي احتياجاتهم المالية والشرائية وذلك من خلال إجراءات سريعة وفورية وشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما توفر شركة إمكان للعملاء العديد من المزايا الأخرى التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب.
مميزات التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة
- التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل تم تصميمه بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
- الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.
- قرض شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.
- توفر الشركة للعملاء من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية يمكن أن تبدأ قيمتها من 2000 ريال سعودي وحتي 50 ألف ريال سعودي.
- موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب.
- لا يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يعمل لدى جهة معتمدة لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة ، للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي الشركة.
- خيارات للسداد عديدة ومتنوعة يمكن من خلالها سداد مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة.
الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من تمويل شركة إمكان بدون كفيل ولا تحويل الراتب
- يشترط للاستفادة من تمويل شركة إمكان للتمويل أن يكون الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين.
- يجب ان يكون الشخص المتقدم بالطلب يمتلك سجل ائتماني جيد.
- موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من تمويل شركة إمكان بدون كفيل ولا تحويل الراتب بدون شرط اعتماد جهة العمل.
- المواطنون المتقاعدون يمكنهم أيضاً الاستفادة من هذا المنتج.
- يشترط ألا يقل عمر الشخص المتقدم بالطلب عن 25 سنة ولا يزيد عن 60 سنة وذلك عند التقدم بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل.
- الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 5000 ريال سعودي وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي.
- يشترط لإنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل ، أن يكون الشخص المتقدم بالطلب علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 6 أشهر.
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