دوام رمضان للموظفين 1443 بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص والمدارس

دوام رمضان للموظفين 1443، أحدث ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك وزارة التعليم العام في المملكة العربية السعودية، قبيل بداية شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف تحديد أوقات ومواعيد الدوام في رمضان 1443 الرسمية، من خلال اللائحة التنفيذية التي نشرتها الموارد البشرية عبر موقعها الرسمي، وذلك بهدف تحديد ساعات ومواقيت العمل، وذلك لموظفي القطاع الحكومي داخل المملكة العربية السعودية، كما أعلنت وزارة التعليم السعودية أيضًا، أهم وأبرز مواقيت دوام المدارس في رمضان 1443، لكافة المراحل التعليمية المختلفة، والمدارس كذلك وطرق التعليم المختلفة بها، هذا الموضوع الذي نال بحثًا كثيفًا مؤخرًا من جانب أبناء المملكة، للتعرف على مواعيد دوام رمضان 1443، وكذلك دوام رمضان الحكومي 1443، إلى جانب البحث عن آخر يوم دوام في رمضان 1443، وإجازة رمضان 1443 للموظفين، وأيضًا دوام رمضان 1443 مدارس، أو الدوام في رمضان 1443 للطلاب.

دوام رمضان الحكومي 1443

وفقًا للائحة التنفيذية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، المعلنة عبر الرابط الرسمي للوزارة، تأتي مواعيد الدوام في رمضان 1443، على النحو التالي:

تتحدد أوقات العمل في القطاع الحكومي، بعدد خمسة أيام أسبوعيًا، بداية من الأحد وحتى الخميس.

وأوقات الدوام في رمضان 1443، تكون خمس ساعات فقط، بدلا من سبع ساعات في اليوم الواحد.

ويبدأ دوام رمضان الحكومي 1443 في السعودية، بداية من الساعة 10 صباحًا، وتنتهي في الساعة 3 مساءً.

دوام رمضان القطاع الخاص في السعودية

تبلغ مواقيت الدوام في القطاع الخاص في السعودية، خلال شهر رمضان 1443. عدد 6 ساعات فقط، وذلك لمن يعمل بنظام الدوام اليومي.

وفي حال العمل بنظام العمل الأسبوعي، فتبلغ عدد ساعات العمل في رمضان 1443، 36 ساعة فقط لا غير.

وبالنسبة لغير المسلمين، فإن دوام العمل في رمضان القطاع الخاص لهم. يبلغ 8 ساعات بالنظام اليومي، و48 ساعة بنظام العمل الأسبوعي.

دوام المدارس في رمضان 2022

أعلنت وزارة التعليم، عن أوقات ومواعيد دوام رمضان 1443، وذلك وفقًا لضوابط التالية:

ينسق مدير التعليم مواعيد الدوام في رمضان، مع الجهات المعنية بالمحافظة أو المنطقة.

ويتحدد دوام الإداريين والعاملين في رمضان 2022، بداية من الساعة 10 صباحًا، وينتهي في الساعة 3 مساء مثل الموظف الحكومي في السعودية.

يقدر زمن الحصة الواحدة، بمدة قدرها 35 دقيقة.

تتحدد ساعات الدراسة لكل من المرحلتين؛ رياض الأطفال والابتدائية، بثلاث ساعات فقط في رمضان.

بينما تبلغ عدد ساعات الدراسة للمرحلتين الإعدادية والثانوية، بأربع ساعات في رمضان 1443.

الدوام في رمضان 1443 للطلاب