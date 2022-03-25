أمتلك سيارتك الآن بدون كفيل ولا تحويل الراتب قسط المبلغ علي أطول مدة سداد

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أمتلك سيارتك الآن بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، برنامج لتمويل السيارات بصيغة المرابحة المطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بالمملكة ، حيث يعتبر هذا البرنامج ضمن مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية التي توفرها شركة التيسير للتمويل للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة للعملاء من خلال هذا البرنامج فرصة تملك سيارة الأحلام من أول يوم ، وتقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة حتي 60 شهر. أهم مميزات برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل شركة التيسير للتمويل واحدة من أهم وأكبر شركات التمويل بالمملكة العربية السعودية.

تقدم الشركة مجموعة متنوعة ومتكاملة من البرامج التمويلية التي تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية لجميع المواطنين بالمملكة.

برنامج تمويل السيارات بصيغة المرابحة من شركة التيسير للتمويل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

يمكن للعميل الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.

تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

يساعد هذا البرنامج العميل في تملك سيارة الأحلام من أول يوم من خلال إجراءات سريعة وسهلة.

موافقة سريعة وفورية من شركة التيسير للتمويل علي طلب تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

توفر الشركة للعملاء العديد من خيارات السداد التي يمكن الاستفادة منها لتقسيط مبلغ التمويل علي أقساط مجدولة وميسرة تصل مدتها حتي 5 سنوات.

يمكن التقديم على طلب للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة التيسير علي الإنترنت. شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة والحد الأقصى للعمر هو 65 سنة وذلك للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل.

يشترط للاستفادة من هذا البرنامج أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل هو 4000 ريال سعودي.

مدة الخدمة في الوظيفة يجب أن تكون لا تقل عن 3 أشهر ، وذلك للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

يلزم لإنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير ، تقديم رخصة قيادة سعودية سارية المفعول خاصه بطالب التمويل. عمر شويل - جدة أمتلك سيارتك الآن بدون كفيل ولا تحويل الراتب قسط المبلغ علي أطول مدة سداد - ثقفني

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