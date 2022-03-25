نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تغيير الاسم في الأحوال المدنية للأطفال والأوراق المطلوبة في السعودية في المقال التالي
شروط تغيير الاسم للأطفال في السعودية لابد أن يكون علي علم بها كل شخص في السعودية يريد تغير اسم طفله، وهذه الخدمة من الخدمات التي تم أضافتها إلى الخدمات الإلكترونية الكثيرة التي تقدمها المنصات والمواقع الإلكترونية الحكومية في المملكة العربية السعودية، حيث تسعي السلطات السعودية بخطي ثابته نحو تطوير كافة الخدمات الحكومية المقدمة إلى المواطنين في شتي محافظات المملكة وذلك للتسهيل والتيسر عليهم لإنجاز رغباتهم من المؤسسات والهيئات الحكومية، ولذلك جعلت لكل مؤسسة ووزارة منصة إلكترونية خاصة بها يلجئ إليها المواطن لتطبيق مبتغاه منها، كما يتم في كل منصة إعلانات مختلفة عن الخدمات الجديدة وأيضا اجراءات وشروط الخدمات المتاحة للمواطنين والمقيمين، ومن هذا المنطلق توفر منصة الأحوال المدنية السعودية البنود الأساسية التي يجب اتباعها عند القيام بتغيير اسم من شهادة الميلاد، لذا نذكر أبرز الشروط والأوراق الرسمية الموجب تقديمها مع الطلب من خلال السطور التالية.
شروط تغيير الاسم للأطفال في السعودية
وقامت هيئة الأحوال المدنية في المملكة بتوضيح شروط يجب اتباعها من قبل المواطنين في حالة تغير أسماء الأطفال وهذه الشروط هي كما يلي:
- يجب أن يتم تقديم المستندات الرسمية عند تغيير الاسم من السجل المدني.
- يجب أن يتواجد الأبوين عند الذهاب إلى هيئة الأحوال المدنية للإطلاع على هويتهم الشخصية ووثيقة الزواج.
- ملئ استمارة تغيير الاسم ويتم كتابة كافة بياناتها كما هي مسجلة في الوثائق الرسمية.
- يلزم ذكر أسباب تغير الاسم في الطلب ومن ثم الذهاب إلى مديرية الأمن للتأكد من عدم تسجيل طفل حديث الولادة أو طفل متوفي.
- يجب التوجه إلى الأحوال المدنية والهيئات الرسمية لإكمال خطوات تغير الاسم.
- يحصل المواطن على إيصال لتغير الاسم ويحدد له تاريخ للذهاب إلى الهيئة ومن ثم يأخذ مستند يفيد بأن الاسم قد تم تغييره من السجل بالحاسب الآلي.
- يجب استخراج مستند رسمي لشهادة الميلاد مسجل بها الاسم الجديد.
- يقوم المواطن بتغير باقي أوراق الطفل لوضع الاسم الجديد في جميع السجلات الرسمية.
- يجب الذهاب إلى هيئة الأحوال المدنية لمراجعة الاسم والتأكد من تغييره.
الأوراق الرسمية لتغيير اسم الأطفال
في بعض الأحيان يرغب الأهل في تغير اسم الطفل بعد فترة من تسميته ويكاد يكون هذا صعب لكن حرصت المملكة العربية السعودية على تسهيل الأمور من خلال تنظيم خطوات تغير الأسماء وهذه الاوراق هي:
- تقديم أوراق رسمية للأم والأب.
- يقوم الأبوين بملء استمارة تغيير اسم الطفل مع تقديم صورة من الهوية الوطنية.
- توضع صورة من عقد الزواج مع وجود الأصل للإطلاع عليها.
- يجب إحضار شهادة الميلاد الرسمية للطفل مع حضور الأب وفي حالة عدم تواجده داخل الدولة يتم توكيل الأمر للابن أو العم.
- يذهب الأبوين إلى فرع هيئة الأحوال المدنية الموجود في محل إقامتهم.
- في حالة إذا كان الشخص الذي يرغب في تغير الاسم طالب فسوف يقوم السجل المدني بتغيير الاسم في أوراق التجنيد.
- من الضروري أن يسجل الاسم باللغة العربية وبخط واضح داخل الطلب ومن ثم يتم تقديمه ضمن باقي المستندات.
- يلزم أن يرفق مع الورق مستند يوضح موافقة الأب والأم على تغيير اسم الطفل.
- يجب على الأبوين الالتزام بجميع الشروط التي أشارت إليها هيئة الأحوال المدنية واتباع كافة الخطوات حتى يتم تغير الاسم دون مشاكل في الأوراق.
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