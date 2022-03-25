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عمر شويل - جدة شروط استحقاق خدمة تيسرت في منصة إحسان وكيفية التسجيل ، يبحث الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن “شروط الأهلية للخدمة تيسرت على منصة إحسان” من قبل العديد من الأشخاص في السعودية سواء كانوا محتاجين أو أشخاص يرغبون في التبرع ، وتعتبر منصة إحسان هي من أشهر المنصات الخيرية التي تعمل جاهدة لمساعدة الكثير من الناس بشتى الطرق ، كما أنها منصة موثوقة مما يعني أن الكثيرين يثقون بها وهذا ما يميزها عن غيرها.

لهذا السبب نقدم لكم عزيزي القارئ في هذا المقال عبر موقع ثقفني شروط الأهلية للخدمة الميسرة على منصة إحسان ، إضافة إلى ذكر عدد من المعلومات المتعلقة بتلك المنصة مثل طريقة التسجيل عليها وكيفية التبرع لها ، مع ذكر بعض أمورها العامة.

شروط استحقاق خدمة تيسرت

منصة إحسان الخيرية تعتبر من أهم المنصات الإلكترونية للمملكة العربية السعودية لمساعدة ، وهي منصة تعمل على تقديم خدمات ومساعدات متنوعة سواء كانت مالية أو غير ذلك ، لكافة شرائح المجتمع السعودي.

لذلك يلجأ الكثير من الأفراد إلى هذه المنصة من أجل الحصول على مساعدات متنوعة ، كما تتيح المنصة إمكانية التبرع لإفادة أكبر عدد من المحتاجين.

من بين الخدمات التي تقدمها هذه المنصة خدمة Taysert ، والتي تساعد كل شخص خضع لحكم محكمة واجب النفاذ ولا يمكنه الدفع أو الدفع.

للاستفادة من هذه الخدمة ، يجب أن يستوفي مقدم الطلب عدة شروط لضمان الحصول على الدعم المالي المطلوب من المنصة.

تشمل شروط استحقاق تيسرت على منصة إحسان ما يلي:

أن يكون المتقدم من بين المستفيدين من الضمان الاجتماعي. يجب أن يكون هناك أمر صادر عن محكمة التنفيذ السعودية ، ويجب أن يكون قد مضى عام كامل على صدور الأمر ، ويجب ألا يكون هناك أوامر تنفيذية أخرى. أن يكون المبلغ المطلوب أقل من 300 ألف ريال سعودي.

تيسرت

هي إحدى الخدمات التي تقوم بتقديمها منصة إحسان الخيرية والتي تهدف وتؤدي إلى مساعدة المواطنين المعسرين غير القادرين على السداد بعد صدور أحكام قضائية نهائية نافذة بحقهم.

ويشمل المتعثرين غير المسجونين بشرط استيفاء الشروط التي تحددها المنصة.

منصة احسان وأهدافها

تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص. تمكين وتوسيع تأثير قطاع التنمية والقطاع غير الربحي. ترسيخ القيم الإنسانية لجميع أفراد المجتمع من خلال العمل الإنساني. تفعيل التكامل مع القطاعات والجهات الحكومية لتعزيز مصلحتها وتنميتها. رفع مستويات الشفافية والموثقية في العمل التنموي والعمل الخيري.

مميزات منصة إحسان الخيرية

إنه سهل لأنه يتيح لك التبرع لها في أي مكان وفي أي وقت.

ويغطي الكثير من المجالات المتنوعة التي تنوع جوانب العمل الخيري.

يتميز بالسرعة وله خاصية التبرع السريع.

النظام الأساسي آمن ، حيث يطبق المعايير التقنية الحديثة للحفاظ على المعلومات.

توفر المنصة أيضًا للمتبرعين الكثير من التقارير التي تبقيهم واثقين من مسار تبرعهم.

كيفية التسجيل في منصة احسان الخيرية

يرغب الكثير من الناس في التسجيل في منصة إحسان الخيرية ، إما من أجل الحصول على أحد أنواع الخدمات أو المساعدة ، أو من أجل التبرع لمساعدة أكبر عدد من المحتاجين.

يمكنك التسجيل في المنصة باتباع الخطوات التالية: