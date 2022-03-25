طريقة التسجيل في الضمان المطور الجديد 1443 برابط التسجيل المباشر

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طريقة التسجيل في الضمان المطور الجديد، أحد أفضل الأنظمة الداعمة للأسر السعودية، والتي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرًا، خاصة مع تعسر الكثيرين في سداد مديونياتهم، أو لجوئهم إلى البنوك للحصول على قروض من أجل إتمام بعض الأمور المتعلقة بمنازلهم، أو خطة تعليم أبنائهم، أو حتى الحياة بطريقة معيشة كريمة، دون احتياج للحصول على المال، من جهات غير موثوقة أو غير مشروعة، وبالتالي فالتعامل مع الجهات الحكومية الموثوقة، والحصول على الدعم اللازم منها، هو الطريق الأفضل بالنسبة للكثيرين، ولهذا السبب فإن طريقة التسجيل في الضمان المطور، هي الطريقة الأفضل للالتحاق بهذا البرنامج الداعم للأسر المحتاجة، عبر منصة الضمان الاجتماعي المطور، وعقب انطباق شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، للحصول على الدعم، وهنا يجب عليك معرفة تفاصيل شروط الضمان الاجتماعي المطور.
الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد
قبل اتباع نظام الضمان الاجتماعي المطور تسجيل، يجب عليك أولا معرفة شروط الضمان المطور، سواء أكانت شروط الضمان الاجتماعي المطور للنساء، أو شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين، وذلك لتسهيل طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، من خلال رابط الضمان الاجتماعي الجديد، وبعدها يمكنك الاستعلام عن الأهلية في الضمان الاجتماعي، وذلك بالخطوات التالية:
- ادخل أولا إلى رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور الرسمي من أجل عمل تسجيل جديد.
- وافتح نافذة إنشاء حساب جديد، بعد تسجيل الدخول إلى بوابة الضمان الاجتماعي الجديد.
- واختر بعدها “الخدمات الإلكترونية”.
- ومنها يمكنك اختيار أيقونة “حماية المعاشات”.
- وبعد الانتهاء من الإجراءات قم بملء كافة البيانات المطلوبة.
- وحدد بعد ذلك مكتب الضمان الذي ترغب في التعامل معه.
- ومنها حدد الفئة التي تنطبق عليك.
- وأضف واستكمل باقي البيانات أمامك.
- واختر موافقة على الشروط والأحكام.
- وأخيرا اضغط على إرسال طلبك.
شروط الضمان المطور
- يشترط أن يكون لموظف لديه الجنسية السعودية.
- وإذا كان لديك بطاقة تنقل في حالة الإعاقة، أو الأيتام والأرامل كذلك.
- كما يشترط التزام الموظف بضوابط امتلاك الثروات وفقًا للائحة الضمان المطور الجديد.
- ولابد أن يلتزم الموظف الذي يحصل على الدعم، بتعليم وصحة وتدريب الأبناء، حتى يتمكن النظام من توظيف القادرين على العمل منهم فيما بعد.
- ويجب ألا يكون المستفيد، قد حصل على دعم مسبق من الدولة، بإحدى مراكز الإيواء والرعاية الصحية أو الاجتماعية أو المستشفيات أو السجون من قبل.
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