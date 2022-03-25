نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تقرير طبي برقم الملف وطريقة طباعة تقرير طبي عبر منصة صحة seha في المقال التالي
الاستعلام عن تقرير طبي برقم الملف هي خدمة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية للمواطنين، ويمكن للسادة المواطنين الدخول علي المنصة الالكترونية الرسمية لوزارة الصحة منصة صحة لمعرفة التقارير المختلفة سواء برقم الهوية الوطنية أو من خلال رقم الملف ، كما تقوم منصة صحة بتقديم العديد من الخدمات الالكترونية الأخري للمواطنين ، للتخفيف علي المواطن وتوفير الوقت والجهد لذا يلجأ العديد من الفئات العمرية المختلفة الي الدخول الي منصة صحة للاستعلام عن بعض الخدمات التي تقدمها المنصة.
الاستعلام عن تقرير طبي برقم الملف
نتن خلال المقال يمكنك معرفة طريقة التسجيل في منصة صحة، أما عن طريقة معرفة نتائج التقارير الطبية من خلال منصة صحة الالكترونية التابعة لوزارة الصحة السعودية فيمكنك الدخول علي الصفحة واتباع الخطوات التالية:
- الدخول علي منصة صحة الرسمية.
- سوف يظهر أمامك قائمة بها العديد من الاختيارات يمكنك من خلال تلك القائمة الضغط علي “الخدمات”.
- ثم يقوم المواطن من الضغط علي أيقونة “خدمة الاستعلام عن التقارير الطبية”.
- سوف يتم انتقالك الي صفحة جديدة تحتوي العديد من الخانات التي يجب أن يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة منك مع التأكد من كتابتها بشكل صحيح.
- عليك كتابة رقم الملف في المكان المخصص لذلك.
- يمكنك كتابة رقم الهوية الوطنية في حالة أن المواطن سعودي الجنسية كما يمكنك كتابة رقم الإقامة في حالة ن كان الشخص من المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
- بإمكان المقيم أو المواطن الآن من الضغط علي أيقونه استعلام.
- سوف تظهر أمامك جميع البيانات والمعلومات التي تريد الاستعلام عنها والخاصة بالتقارير الطبية المطلوبة.
طباعة تقرير طبي بمنصة صحة seha
وبعد عرض خطوات الاستعلام التقارير الطبية، فيمكننا الآن معرفة طريقة التقرير الطبي من خلال موقع صحة الالكتروني كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:
- الدخول علي رابط منصة صحة ويوجد الرابط أعلي المقال.
- سوف تظهر إمامك العديد من الخيارات يمكنك الضغط علي أيقونة “الخدمات”.
- الضغط علي أيقونة ” خدمة الاستعلام عن التقارير الطبية”.
- كتابة رقم الملف أو الرقم المرجعي في الخانة المخصصة لذلك.
- سوف تظهر أمامك نتائج التقرير الطبي.
- اضغط علي أيفونه الطباعة من أعلي الصفحة.
- يمكنك أيضا تحميل التقرير علي هيئة ملف pdf.
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