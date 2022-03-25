نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تواصل وأطلب المساعدة المالية من الأمير عبد العزيز بن فهد الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية من أكبر المؤسسات الخيرية في السعودية تحظى بأهتمام كبير من جانب المواطنين داخل المملكة لما تقدمه لهم من خدمات ومساعدات مالية وعينية بالإضافة إلى المساعدات العلاجية داخل السعودية وخارجها، ولذلك سنوضح لكم شروط طلب المساعدات من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد وطريقة تقديم الطلب، وطرق التواصل المختلفة مع المؤسسة.

شروط الموافقة على طلب المساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد

هناك شرطين أساسيين للموافقة على طلب المساعدة وهم:

أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية. تقديم المستندات والأوراق التي تثبت حاجة المواطن لطلب المساعدة.

الصيغة الصحيحة لكتابة طلب المساعدة المالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

أولا يجب الاهتمام بأسلوب سرد طلب المساعدة، بحيث يوضح الطلب بشكل مفصل وموضوح، والاهتمام بالأسلوب الراقي في الكتابة، وذلك ما سنوضحه لكم:

بسم الله الرحمن الرحيم

تحيه طيبه لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد

اتقدم لسيادتكم بطلب مساعدة ” ذكر المساعدة المطلوبه” مع توضيح أسباب طلب المساعدة من مؤسسة فهد الخيرية.

وأتمنى من سيادتكم النظر لوضعى المادى والموافقة على طلبي، واتقدم لكم بالشكر والتقدير لصاحب اليد الكريمة لما يقدمه لشعب السعودي من مساعدات مختلفة.

اسم المرسل/…

العنوان/ …..

رقم الجوال/ ….

طرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب المساعدة المالية

هناك عدة طرق لتواصل وطلب المساعدة منها:

التواصل من خلال موقع مؤسسة فهد الخيريةموقع مؤسسة فهد الخيرية على الانترنت.

الاتصال على رقم مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد المباشر: 485232658966

التواصل من داخل السعودية على رقم الواتساب: 8004000000

من خارج السعودية التواصل على رقم: 920030003

عنون المؤسسة: 6600 نهضة المعرفة – حي الروضة – مدينة جدة – السعودية.

قدمنا لكم كل ما هو متعلق بمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية التي تقدم مساعدات مالية وعينية وعلاجية وإنسانية للمواطنين السعوديين، كما أوضحنا لكم طريقة التواصل مع الموسسة، والصيغة الصحيحة لكتابة طلب المساعدة، بالإضافة إلى شروط الموافقة على طلب المساعدة، نتمنى أن نكون قد أفدتكم وفي إنتظار تعليقاتكم التي نرحب بها دائما، ونتمنى لجميع المتقدمين على طلب المساعدة التوفيق في طلبهم.