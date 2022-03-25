طريقة تجديد رخصة السيارة عبر رابط منصة أبشر  وحجز موعد المرور من جوالك في 3 دقائق

خطوات حجز موعد المرور عبر أبشر 1443 تهتم الحكومة في المملكة السعودية بشكل دائم إلى تقديم العديد من الخدمات التي تسهل على جميع المقيمين للمواطنين داخل البلاد للحصول على كافة الخدمات الهامة وبالتالي توفر عليهم الوقت والجهد الكبير حيث قامت بإطلاق منصة أبشر الإلكترونية التي يتوفر عليها العديد من الخدمات الإلكترونية والتي تتعلق بإدارة المرور وهي تابعه لوزارة الداخلية، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة وعبر موقعنا ثقفني جميع المعلومات والخطوات الخاصة بحجز موعد من خلال أبشر الإلكتروني وطريقة تجديد رخصة السيارة بالتفصيل.

طريقة تجديد رخصة السيارة عبر منصة أبشر

يمكن لجميع الأشخاص الذين يريدون تجديد رخصة السيارة عبر منصة أبشر الإلكترونية لكي تتجنب التعرض للغرامة المالية في حالات عدم التجديد في الموعد المحدد وبالتالي يمكنكم الاطلاع على الخطوات التي سوف نوضحها لكم وهي كالآتي:

يتم تسجيل الدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة أبشر على الإنترنت ثم والضغط على تسجيل الدخول وكتابة الاسم وكلمة المرور. بعد ذلك تقوم بالضغط على رمز التحقق أكثر من الضغط على خدمات المرور سوف تجدها أمامك في قائمة الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك تقوم بالضغط على تجديد رخصة القيادة وإضافة جميع البيانات التي تتعلق بالسيارة ثم يتم سداد الرسوم المستحقة لتجديد الرخصة. في الخطوة الأخيرة تقوم بتسجيل عنوانك الوطني حتى يتم إرسال الرخصة الجديدة بعد انتهائها على هذا العنوان.

خطوات حجز موعد المرور عبر أبشر