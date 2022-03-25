شروط وخطوات تجديد الإقامة للمقيمين في المملكة السعودية عبر منصة أبشر

شروط تجديد الإقامة للمقيمين في المملكة العربية السعودية من أكثر الأمور التي يهتم بها كثير من الأشخاص داخل المملكة السعودية هي معرفة أهم شروط تجديد الإقامة للمقيمين والوافدين في المملكة السعودية من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم وعبر موقعنا ثقفني على طريقة تجديد الإقامة ورسوم الإقامة المطلوبة وأهم الشروط تجديد الإقامة للمقيمين في المملكة 1443.

شروط تجديد الإقامة للمقيمين في المملكة

يجب توافر بعض الشروط الهامة للمقيمين حتى يتمكنوا من تجديد الإقامة وهي كالآتي:

يجب أن يكون هذا المتقدم يوجد لديه تأمين صحي ويكون ساري وقت التجديد. يجب عدم وجود أي مخالفات باسم هذا المتقدم. يجب أن يكون لديه جواز سفر ساري وغير منتهي الصلاحية حتى لا يقوم بدفع الغرامة المطلوبة.

خطوات تجديد الإقامة في المملكة عبر أبشر

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة أبشر بعد ذلك يتم الضغط على خدمات الأفراد. بعد ذلك يتم الضغط على كلمة تسجيل دخول وكتابة اسم المستخدم ثم تقوم بكتابة كلمة المرور بشكل صحيح والضغط على تسجيل دخول. في الخطوة التالية تقوم بالضغط على الاستعلام عن الخدمات الإلكترونية ثم الضغط على أيقونة جواز السفر. تقوم بكتابة رقم جواز الإقامة في المكان الخاص بها ثم الضغط على تجديد الجواز وسوف تظهر كافة التفاصيل التي تتعلق ببيانات القائمة ثم الضغط على كلمة تجديد الإقامة.

رسوم تجديد الإقامة في المملكة

قامت وزارة الخارجية بالمملكة السعودية بتحديده رسوم تجديد الإقامة وهي كالآتي:

يتم دفعه قيمة رسوم تجديد الإقامة للوافدين سنوياً 600 ريال سعودي للعامل.

يتم دفع 600 ريال سعودي سنويا لتجديد الإقامة للعامل المنزلي.

قيمة رسوم تجديد الإقامة للمقيمين أو الوفد 2000 ريال سعودي.

أما بالنسبة لتجديد الإقامة للعامل الزراعي 650 ريال سعودي.

الاستعلام عن صلاحية العمل

يتم الولوج إلى موقع وزارة العمل عبر الإنترنت ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية واختيار مكتب العمل.

بعد ذلك يتم الضغط على رخصة العمل ورقم الإقامة ثم كتابة رمز التحقق بالضغط على كلمة عرض.