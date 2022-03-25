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مزايا الحصول علي تمويل إضافي الميسر للمواطنين بالمملكة، إن المنصة توفر تمويل ميسر إضافي تستطيع الحصول عليه والاستفادة منه، فذلك لأن هناك العديد من المواطنين يحتاجون إلي الحصول علي تمويل إضافي، فيمكن لكل مواطن أن يقدم علي التمويل والحصول علي موافقة فوريا بعد التأكد من تحقق أهلية التمويل، فلذلك يقدم موقع ثقفني الإلكتروني شروط الحصول علي تمويل إضافي ميسر من منصة إمكان، كما أن هناك تمويل أخر مصغر ميسر أعلنت المنصة عن شروط الحصول علي تمويل إمكان الميسر، فيوجد في كل تمويل من تمويلات إمكان الميسرة العديد من المزايا التي يستفيد منها المواطنين في المملكة.
مزايا الحصول علي تمويل إضافي من إمكان
- إن منصة إمكان تقدم تمويل قيمته بدايته 5 ألاف ريال سعودي وأقصي قيمة للتمويل تكون مليون ونصف ريال سعودي.
- هناك فترة مناسبة لسداد التمويل لمنصة إمكان الإلكترونية حيث تبدأ مدة السداد من سنة وتصل إلي أقصي مدة خمس سنوات.
- متوفر الحصول علي التمويل سواء كان المتقدم محول للراتب أو بدون تحويله.
- يمكن للمواطنين المستفيدين سواء عاملين في قطاع حكومي أو خاص، كما أن التمويل لا يشترط علي المواطن العمل في قطاع محدد فمكن أن يكون القطاع مدني أو عسكري.
خطوات تقديم طلب للتمويل من إمكان
- يقوم كل مواطن بالدخول علي رابط الحصول علي تمويل إضافي من إمكان.
- لابد من قيام المواطن بالدخول علي الصفحة الرسمية للتمويل.
- يضغط المواطن المستفيد من التمويل يحمل التطبيق علي هاتفه، ثم يقوم بإنشاء حساب له وتسجيل دخول للتطبيق.
- ثم يختار المواطن تمويل إمكان الإضافي الميسر ثم يدخل بياناته الشخصية المطلوبة.
- كتابة بيانات المواطن للتواصل ثم يرفق جميع المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل.
- يقوم المسئولين بمراجعة كافة البيانات والتحقق منها.
- ترسل موافقة المسئولين علي هاتف المواطن المستفيد.
- قيام المستفيد بالتحكم فيه القيمة التي يرغب في الحصول عليها.
- يختار المواطن الفترة التي يرغب فيها بالسداد الشهري للتمويل.
- يحدد كل مستفيد الطريقة المناسبة للسداد سواء بنام الحسم المباشر أو فواتير الإيداعات أو الأقساط الشهرية.
- التوقيع الإلكتروني للتمويل.
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