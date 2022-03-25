كام راتب العاملة التايلاندية في السعودية 1443 وكيفية الاستقدام من تايلاند

كام راتب العاملة التايلاندية في السعودية 1443 يتساءل عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن قمية راتب العاملة التايلاندية في السعودية، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن عودة العلاقات بين الحكومة السعودية والحكومة التايلاندية بشكل طبيعي خلال الفترة الأخيرة، قد تم السماح مؤخرا بالعمالة التايلاندية في المملكة العربية السعودية بشكل طبيعي، وقد جاء ذلك بعد انقطاع لمدة ثلاثين عام من العمالة التايلاندية في المملكة العربية السعودية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كم راتب العاملة التايلاندية في السعودية.

كم راتب العاملة التايلاندية في السعودية 1443

وبناء على العديد من المصادر التي عملت على تحديد قيمة الراتب الخاص بالعاملة التايلاندية في المملكة العربية السعودية، فقد أشارت المصادر إلى أن الراتب يصل إلى حوالي 2000 ريال سعودي كحد أدنى، وهو الراتب الشهري الذي تحصل عليه العاملة التايلاندية في المملكة العربية السعودية نظير العمل الذي تقدمه بعدما يتم استقدامها من دولة تايلاند، كما تختلف قيمة استقدام العاملة التايلاندية إلى السعودية باختلاف المكتب الذي يتم التعامل معه، والتي تتراوح ما بين 400 إلى 1000 ريال سعودي، حيث نجد أن السلطات السعودية هي المسؤولة عن تحديد قيمة الرواتب والأجور التي يحصل عليها العمالة التايلاندية والعمالة في المملكة السعودية التي يتم استقدامها من العديد من الدول، كما أن هناك العديد من القوانين والضوابط التي تحفظ حقوق العمالة التايلاندية وغيرها من العمالة في العديد من الدول.

كيفية استقدام العاملة التايلاندية إلى السعودية 1443

ونجد أنه عادة ما يتم استقدام العمالة المنزلية في السعودية بشكل عام من خلال منصة مساند، حيث يتم ذلك مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الدخول مباشرة إلى منصة مساند.

اختيار تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور في المكان الخاص بها بشكل صحيح.

يتم اختيار أيقونة نوع الخدمة.

اختيار خدمة الاستقدام من بين الخدمات المتاحة.

يتم تحديد المهنة المراد الاستقدام إليها، ومن ثم اختيار ولضغط على خيار العمالة المنزلية.

يتم تحديد دولة الاستقدام وهو تايلند.

تحديد مواصفات العامل المستقدم، والتي تتمثل في تحديد النوع والعمر والخبرة العملية.

يتم تعيين ثلاثة مكاتب استقدام والموجودة داخل المملكة السعودية.

الضغط على أيقونة (إرسال الطلب).

أشهر مكاتب استقدام العمالة التايلاندية في السعودية