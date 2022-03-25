نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام نتائج الطلاب برقم الهوية 1443 عبر نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحاول وزارة التعليم السعودية التيسيير على الطلاب وأولياء الأمور دائمًا، لذلك فهي توفر العديد من الخدمات على منصة نور، والتي أتاحت من خلالها التعرف على نتائج الفصل الدراسي الثاني عن طريق رقم الهوية، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم هوية فقط؟.

كيفية الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم هوية الطالب

تسعى وزارة التعليم السعودية إلى دعم عملية التطوير الدائم لأنظمة الدراسة بمراحل التعليم المختلفة داخل المملكة العربية السعودية، لذلك فقد توجهت الوزارة إلى التركيز على دعم جميع وسائل التواصل الفعال والتعليم عن البعد، والتي تسهل من خطوات العملية التعليمية على الطلاب وأولياء أمورهم.

فقد قامت الوزارة بتطوير منصة نور لتشمل تقديم العديد من الخدمات التعليمية التي يستطيع الطلاب الاستفادة منها بشكل كبير وتساعد في تسهيل وتسريع العملية التعليمية، وقد أتاحت الوزارة خلال الفترة الحالية إمكانية التعرف على نتيجة فصلى الدراسة الأول والثاني عن طريق التسجيل برقم الهوية فقط وباتباع خطوات بسيطة تتمثل فيما يلي:

الدخول على منصة نظام نور

قم بتسجيل اسم المستخدم وكلمة السر، أو قم بتسجيل حساب جديد إذ لم يكن لديك حساب بالفعل.

قم بالضغط على أيقونة نتائج الطلاب الموجودة بالصفحة الرئيسية.

أدخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بالطالب في المكان المخصص لها.

ثم أضغط على عرض النتيجة، بعد ذلك ستظهر نتيجة الطالب موضح بها مجموع دراجات كافة المواد المقررة له.

يمكن تحميل النتيجة على الجهاز الخاص بك وطباعتها، ويمكن معرفة تحليل النتيجة للتعرف على مستوى الطالب

نتائج الطلاب على نظام نور

أعلنت وزارة التعليم السعودية أن نتيجة الطلاب بكافة المراحل الدراسية ستكون متاحة من خلال منصة نور أو تطبيق توكلنا خلال فترة الإجازة السنوية للترم الثاني، فيمكن لأي طالب أو ولى أمر حالياً من الدخول على المنصة ومعرفة النتيجة بكل سهولة.

حيث كانت الوزارة أعلنت بأن الفصل الدراسي الثالث والأخير خلال العام الدراسي الحالي سيبدأ في 20 مارس على أن ينتهي في نهاية يونيو 2022