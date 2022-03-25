تغيير الصورة في بطاقة الهوية الوطنية بالأحوال المدنية

تغيير الصورة في بطاقة الهوية، يعمل قطاع الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية على توفير عدد من الخدمات الهامة المرتبطة بالمواطنين في المملكة، وقد وضح حساب خدمة العملاء بمنصة تويتر بعض الإجابات التي حول الحالات التي من خلالها يتم تغيير الصورة في بطاقة الهوية، وقد أكدت الأحوال المدنية على أهمية أن تكون صورة بطاقة الهوية الوطنية صورة واضحة ويجب الحفاظ عليها، لذا وضعت الأحوال المدنية بعض الشروط التي تخص الصورة خلال استخراج أو تجديد بطاقة الهوية بواسطة منصة أبشر ومن خلال الأحوال المدنية، ومن خلال التفاصيل التالية سوف نوضح لكم طريقة تغيير الصورة في بطاقة الهوية الوطنية.

تغيير الصورة في بطاقة الهوية الوطنية

هناك بعض الحالات التي من خلالها يتم الموافقة على تغيير صورة الهوية الوطنية من جانب الأحوال المدنية، ومن هذه الحالات ما يلي:

يتم الموافقة على تغيير الصورة في حالة تجديد الهوية الوطنية من خلال منصة أبشر بشرط أن تكون الصورة الخاصة بالهوية واضحة الملامح والظهور.

يتم الموافقة على تغيير الصورة في حالة إذا كان هناك تغيير في الملامح الشخصية التي تخص وجه المواطن والحصول على صورة حديثة من جانب الأحوال المدنية.

كما يمكن أن يتم تغيير الصورة بناءً على الحصول على تقرير طبي يفيد بضرورة تغيير صورة الهوية الوطنية.

طريقة استخراج سجل الأسرة بالأحوال المدنية

يستطيع المواطنين في المملكة العربية السعودية الحصول على سجل الأسرة لثاني مرة بواسطة حجز موعد مسبق بالأحوال المدنية، حيث يتم التوجه إلى منصة ابشر الإلكترونية من أجل حجز موعد بقطاع الأحوال والتوجه لمراجعة مكتب الأحوال المدنية من أجل استخراج سجل الأسرة من خلال هذه الخطوات التالية: