jobs.sa رابط التقديم لوظائف حرس الحدود للنساء شروط التقديم لوظائف المديرية العامة لحرس الحدود

يبحث النساء من حملة الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها في المملكة، عن رابط التقديم لوظائف حرس الحدود للنساء، من أجل التسجيل في وظيفة “جندي”، التي أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، وحددت في الإعلان الشروط العامة للتسجيل التي يجب توافرها في الراغبات في التسجيل الإلكتروني عبر رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية، ونحن من خلال هذا المقال سوف نشرح لمتابعي موقع ثقفني، داخل المملكة ألية التسجيل الإلكتروني، وشروط وموعد التقديم فكونوا معنا.

من حين لأخر تعلن المديرية العامة للسجون، عن حاجتها لبعض الوظائف بها وتسعى إلي أستقطاب أفضل العناصر السعودية من الرجال أو من العنصر النسائي، حتى يقوموا بمهام واجباتهم على الوجه الأمثل، وتضع بعض الضوابط التي يتم من خلالها انتقاء أفضل العناصر المتقدمة، بشفافية تامه ووفق معايير تكون هيا المقياس في تحديد العنصر المقبول لشغل الوظيفة، وفيما يلي طريقة التسجيل الإلكتروني.

فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة لحرس الحدود "جندي" للعنصر النسائي pic.twitter.com/2AY42y8uua — حرس الحدود السعودي (@BG994) فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة لحرس الحدود "جندي" للعنصر النسائي pic.twitter.com/2AY42y8uua — حرس الحدود السعودي (@BG994) March 24, 2022

رابط التقديم لوظائف حرس الحدود للنساء

الدخول على موقع أبشر توظيف وزارة الداخلية jobs.sa.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة الوظائف المتاحة الآن.

الدخول على وظائف المديرية العامة للسجون.

ملء أستمارة التقديم الإلكترونية بصورة دقيقة.

إرسال الطلب وطباعته والاحتفاظ برقم الطلب لتقديمه عند القبول المبدئي.

الشروط العامة للتسجيل بالوظائف

يشترط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية والمنشأ ويستثنى من تنشأ مع والديها بالخارج أثناء خدمة الوطن. الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفي حالة أن الشهادة من الخارج يجب أن يتم معادلتها من وزارة التعليم السعودية. التمتع بحسن السير والسلوك ولا تكون محكوم عليها في أي قضايا مخلة بالشرف. في حالة الزواج يجب أن تكون جنسية الزوج سعودي. أن يكون لها هوية وطنية مستقلة وسارية المفعول. لا تكون قد عملت في أي جهة تخضع لنظام الخدمة العسكرية وتم فصلها منها. اختيار كافة مراحل القبول والمقابلات الشخصية المقررة لشغل الوظائف.

موعد فتح رابط التقديم لوظائف حرس الحدود للنساء 1443

يتم فتح رابط أبشر توظيف بداية من يوم، اسبت القادم الموافق 26 مارس الجاري من العاشرة صباحاً، ويستمر التسجيل مفتوح لمدة خمسة أيام، حتى يوم الخميس 31 مارس في العاشرة صباحاً أيضاً.