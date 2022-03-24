ما شأن الغير المحصنين من أداء مناسك العمرة وهل سوف يتم الاستمرار بالعمل بتطبيق أعتمرنا

راود هذا السؤال عديد من الأذهان وخاصًة الأشخاص المهتمين بأداء مناسك العمرة، حيث قامت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بالإعلان على سماح لغير المحصنين بأن يقوموا بأداء مناسك العمرة وكذلك يستطيعوا أن يقوموا بالصلاة بالحرمين الشريفين، وحتى يحدث ذلك لابد أن يكونوا لم يصابوا بوباء كورونا المستجد أو عدم مخالطة أي شخص مصاب بهذا الوباء.

ما رأي المملكة العربية السعودية في أداء الغير محصنين مناسك العمرة

ورد إلى وزارة الحج والعمرة سؤال من خلال موقع التواصل الاجتماعي وهو تويتر وكان السؤال وارد من أحد الأشخاص حيث قام بالاستفسار عن هل يمكن لغير المحصنين أن يقوموا بأداء مناسك العمرة وهل يستطيعوا دخول الحرم حتى يصلوا فيه، وهنا كان إجابة وزارة الحج والعمرة أنها تسمح لغير المحصنين بأن يقوموا بأداء العمرة بالإضافة إلى قيامهم بالصلاة بالحرمين، ولكن هذا دون أن يكونوا مصابين أو قد خالطوا أشخاص مصابة بوباء كورونا المستجد.

وزارة الحج والعمرة تلغي التحقق

ومن جانب آخر قالت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أنها قامت بإلغاء التحقق الخاص بالتحصين تحديدًا في دخولهم للمسجد الحرام أو المسجد النبوي، حيث أنه لا يلزم أن يقوموا بالتسجيل في تحصين الوافدين من خارج المملكة العربية السعودية حتى يحصلوا على تصريح لأداء العمرة، حيث قال إن ذلك الأمر أصبح غير موجود وتم إلغائه.

وفي الختام نكون قد قدمنا الإجابة على سؤال هل تسمع المملكة العربية السعودية أو وزارة الحج والعمرة بأداء الغير المحصنين أداء مناسك العمرة، كما ذكرنا أنها سمحت بذلك الأمر ولكن بناًء على توافر شرطين، كما قامت بإلغاء التحقق أي يستطيع أي متقدم يقوم بالتقديم في مناسك العمرة دون الحاجة إلى تسجيل بيناته.

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