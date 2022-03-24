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عمر شويل - جدة موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443 التي ينتظرها المواطنين محدودي الدخل من مستفيدين الضمان الاجتماعي، حيث تمنح المكرمة الملكية مرة واحدة سنوياً من قبل سنة الملك سلمان بن عبد العزيز للمواطنين بمناسبة شهر رمضان الكريم، فيما تم تحديد مجموعة من الشروط والضوابط اللازمة التي يجب أن تتوفر في المستفيدين نوضحها إليكم عبر هذا التقرير المفصل في موقعكم الإلكتروني ثقفني.

موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443

مع بدء أول أيام الشهر الفضيل رمضان 1443 تكثر عمليات البحث حول موعد إيداع المكرمة الملكية والتي تمنح البسطاء والفقراء والمحتاجين، في منتصف شهر رمضان تقريباً، وفقاً إلي الشروط والضوابط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي من أهمها أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ينطبق عليه جميع الشروط التي أوضحناها في نهاية هذا التقرير، حيث في حالة عدم التطابق في شرط واحد يحرم المستفيدين من مقدار المكرمة الملكية.

كم مقدار المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

يترقب مستفيدي الضمان الاجتماعي موعد صرف المكرمة الملكية التي تساعدهم في مواجهة غلاء الأسعار وأعباء الحياة الاقتصادية وخاصة بعد زيادة أسعار العديد من المنتجات، يتم صرف مكرمة الضمان الاجتماعي والتي تقدر تقريباً بقيمة ألف ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي و500 ريال سعودي إلي التابعين وفقا لما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي أكدت أن الأسرة المكونة من 3 أفراد تتحصل على 2000 ريال سعودي مكرمة رمضان، أما الأسرة المكونة من 2 تتحصل على 1500 ريال سعودي مكرمة شهر رمضان 1443.

شروط الحصول على مكرمة شهر رمضان

كشفت الحكومة السعودية المستفيدين من معونة شهر رمضان والذي يجب أن تتوافر فيهم كل من التالي:

يجب أن يكون المتقدم يحمل جنسية سعودية.

ينبغي أن يكون الشخص المتقدم يقل دخله عن 3 آلاف ريال سعودي.

يجب أن لا يكون لديه كل من أراضي سكنية أو عقارات أو سجلات تجارية.

ينبغي أن يكون الشخص المتقدم للحصول على مكرمة رمضان متواجد بالمملكة العربية السعودية على الأقل قبل 3 شهور من التقديم.

إلي هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443 والشروط المطلوبة والمقدار.