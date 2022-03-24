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عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن قضية في السعودية عبر بوابة ناجز ، هذا من ضمن التحول الرقمي الذي تحاول جميع المؤسسات الحكومية في السعودية تنفيذه والقيام به في مختلف الخدمات الحكومية من أجل تسهيل وإنجاز المعاملات للمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة السعودية وتوفير الوقت والجهد ، أطلقت وزارة العدل السعودية بوابة الخدمات الإلكترونية (ناجز) لتزويد المواطنين بخدمات إلكترونية متميزة ويمكنك من خلال هذه المنصة الاستفسار عن قضية.

لذلك سنزودك في هذا المقال من خلال موقع ثقفني بمعلومات عن كيفية الاستعلام عن بيانات القضية عبر بوابة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية .

يعتبر الاستعلام عن حالة أو قضية عبر بوابة ناجز من الخدمات الإلكترونية المهمة التي تقوم بتقديمها وزارة العدل السعودية عبر بوابة ناجز الإلكترونية .

وذلك للاستعلام عن تفاصيل الحالات والقضايا عبر الموقع بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة المكتب القضائي ، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

تتيح لك خدمة الاستعلام عن قضية عبر ناجز معرفة بيانات القضية ، مثل تاريخ ووقت وتاريخ القضية والمكتب القضائي ، من خلال إدخال رقم القضية واسم المحكمة وسنة القضية.

طريقة الاستعلام عن قضية في السعودية

يتم الاستعلام عن القضايا على النحو التالي:

ادخل على بوابة ناجز.

الاستعلام عن قضية انتهى الاستعلام عن قضية

انقر فوق “تسجيل الدخول” ، ثم قم بتسجيل الدخول من خلال منصة الوصول الوطني الموحد ، عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

الاستعلام عن قضية انتهى الاستعلام عن قضية

ستتلقى رسالة على هاتفك تحتوي على رمز ، أدخله وأكمل تسجيل الدخول.

من النافذة الرئيسية لبوابة ناجز ، اضغط على “المحاكم” ، ثم اختر “استعلام عن موعد للقضية”.

اكتمال الاستفسار عن حالة

أدخل البيانات المطلوبة للقضية التي تريد الاستعلام عنها: رقم القضية والسنة والمحكمة ، ثم اضغط على “بحث”.

سيتم عرض جميع بيانات الحالة.

اكتمال الاستفسار عن حالة.

الاستعلام عن قضية عبر وزارة العدل السعودية