قرض منتج آهل ب60 ألف ريال بدون كفيل وبدون فوائد بالتقسيط المرن لمدة 60 شهراً

قرض منتج آهل السعودي من القروض التمويلية التي عليها أقبال شديد من العملاء السعوديين حيث يريدون الحصول على ذلك التمويل لما له من مزايا عديدة تخدمهم في توفير أحتياجاتهم الأساسية كما يمتاز بتوفير السيولة النقدية لجميع العملاء حتى مبلغ 60,000 ريال تحت ضوابط وشروط محددة من بنك التنمية الاجتماعية حيث يقدم البنك ولكن بشرط هام وهو الحصول المسبق على تمويل إجتماعي من البنك كمثل تمويل الأسرة أو تمويل الزواج أو تمويل الترميم فهناك تمويلات أخرى يقدمها بنك التنمية الاجتماعية لخدمة المواطن السعودي لابد من الحصول عليها أولاً ثم التقديم الإلكتروني على منتج آهل التمويلي الذي يقدم عرض تمويل بدون فوائد مالية بالتقسيط المرن حتى خمسة سنوات على الأكثر بموافقة بنك التنمية الاجتماعية في المملكة كذلك يمتاز المواطن السعودي الذي يعمل في القطاع الحكومي بميزة الحصول على تمويل منتج آهل بدون موافقة الكفيل أما الباقي لابد من ضرورة توفير الكفيل الغارم السعودي بالمملكة عبر موقع البنك في السعودية.

أهم الشروط الواجبة للحصول على قرض منتج آهل بالمملكة

يحتاج تمويل منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية توفير كافة الضوابط والشروط اللازمة للموافقة على طلب التمويل من البنك لذلك لابد قبل القيام بالتقديم الإلكتروني التأكد من توفير تلك الشروط والضوابط الهامة كذلك من أجل أمتلاك كافة المزايا التمويلية المتاحة بالبنك لذلك نوضح الشروط كالتالي بالتفصيل اليوم:

شرط أساسي أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك دخل شهري لا يزيد عن مبلغ 12,500 ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

يحتاج التمويل توفير كفيل سعودي الجنسية أو ضامن للتمويل بالمملكة وفقًا لتعليمات البنك ولكن بخلاف موظفي الحكومة السعودية لا يطلب منهم توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي الجنسية بالمملكة العربية السعودية فتعبر بذلك ميزة إضافية مخصصة لهم.

يشترط قرض آهل الحصول على تمويل إجتماعي سابق من بنك التنمية الاجتماعية ثم بعد ذلك التقديم على تمويل منتج آهل السعودي بالمملكة.

العمر المناسب للتقديم على قرض منتج آهل من 18 عام حتى 70 عام كحد أقصى للتقديم على التمويل.

أهم المميزات التمويلية الهامة التي يقدمها قرض منتج آهل