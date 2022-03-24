نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اعرف اني استحق جوال من stc | شراء جوال بالتقسيط من الاتصالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث المواطن السعودي عن طريقة تمكنه من أن يعلم كيف اعرف اني استحق جوال من stc حيث تعتبر شركة اس تي سي أحد أهم شركة اتصالات سعودية بالمملكة، تقوم الشركة بتوفير شرائح كارت سوا التي تحظى بأكثر العملاء في المملكة ذلك نقوم شركة اس تي سي بالعمل في مجال التكنولوجيا وللاتصالات، وقد وفرت الشركة إمكانية شراء أحدث الأجهزة الإلكترونية سواء موبايلات أو أجهزة لوحية (تابليت) أو أجهزة ماك بمختلف إصداراتها، سنقوم في هذا المقال بتوضيح هل يمكنك الحصول على أجهزة جوالات من الشركة وكيف تحصل على ذلك بتقسيط شهري بسيط.

تقسيط جوالات اس تي سي

يتوفر تقسيط جوالات stc على الجولات الحديثة والتي تعتبر أحد أهم الشركات في مجال التقسيط، توفر الشركة جميع الهواتف الحديثة فيقوم المواطن السعودي أو المُقيم بالدخول إلى معرض الشركة الإلكترونين ثم يختار الموبايل الذي يرغب في شراءه.

يقوم نظام التقسيط على واحد من هذه الأنظمة:

أولاً نظام تقسيط “موفتر” ويقوم هذا التقسيط على أساس اختيار العميل للجوال الذي يحتاج إليه من خلال موقع الشركة، ثم يقوم بدفع قسط شهري على حسب قيمة باقات الموفتر والتي تبدا بموفتر 1 إلى موفتر 5.

ثانياً نظام تقسيط الدفعات الشهرية: ويكون هذا النظام بمثابة تمويل من الشركة للعملين فتوفر الشركة مبلغ مالي للمشتري ثم يقوم بشراء الهاتف الذي يرغب فيه، ثم يقوم بتسديد هذا المبلغ على دفعات شهرية يتفق عليها هو والموظف الشركة.

فهذه هي أول خطة للإجابة على سؤال كيف اعرف اني استحق جوال من stc كما يمكنك معرفة جميع باقات سوا مكالمات فقط.

شروط stc لتقسيط الجوالات

قدمت شركة اس تي سي عدد من الشروط التي من خلال توفيرهان يمكنك الحصول على جوال بالتقسيط الشهري من الشركة، وتلك الشروط هي:

يلزم على العميل أن يقوم بتسجيل جميع بياناته في الشركة من خلال موظف خدمة العملاء. يجب توافر الضمانات التي تُاكد أن العميل سيقوم بدفع جميع مستحقات التقسيط في مواعيدها المُحددة مُسبقاً من الشركة. يقوم المُشتري بالموافقة على جميع سيايات وشروط الشركة. يجب العلم أن عملية التقسيط لدى الشركة لا تقوم على أساس التقسيط بسعر الكاش، ولكن يتم غضافة مبلغ من المال يتحدد بنسبة مُعينة يتم إضافتها على السعر الأساسي على الهاتف. عند طللب الخدمة ثم إلغاءها فإنه يحق للشركة تحميل العميل لأي تبعات نتيجة لإلغاء الخدمة.

فهذه هي جميع الشروط الخاصة بالشركة والتي من خلال تنفيذها يمكن للعميل الحصول على خدمة التقسيط.

كما يمكن لعملاء الشركة من استخراج بدل فاقد على شريحة سوا مجاناً.

شراء جوال بالتقسيط من الاتصالات

بعد التعرف على كيف اعرف اني استحق جوال من stc من خلا معرفة شروط التقسيط وشروط التسجيل في الموقع، نأتي إلى معرفة كيف تقدم على طلب التقسيط كالتالي:

أولاً قم بزيارة موقع شركة اس تي سي للاتصالات.

قم بتسجيل الدخول إما بحساب قديم، أو قم بتسجيل حساب جديد.

قم باختيار نوع التقسيط التي تود أن تتعامل به، وقم بتحديد طريقة دفع قيمة التقسيط.

اختر باقة من باقات التقسيط التي تتناسب مع حالتك المادية.

ثم انتقل للمعرض واختر نوعية الجوال الذي تود الحصول عليه.

قم بتقديم طلب الحصول على الجوال.

بعد ذلك سيقوم موظف حدمة العملاء بمراجعة طلبك ثم التواصل معك من خلال رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله أثناء عملية التسجيل.

فالشركة تعتبر أحد أهم الشركات التي تقوم بتوفير أحدث الموبيايلات من أجل المواطنين في المملكة العربية السعودية، حتى تتمكن من الحصول على الجوالات الحديثة بأقل تكلفة وكذلك بأعلى جودة.

لذا إن كنت ترغب في معرفة ما إن كنت تستحق جوال من الشركة أم لا، فقم بتطبيق الخطوات التي قمنا بتوضيحها بالأعلى وانظر إلى النتيجة.

رقم خدمة العملاء شركة stc للاتصالات

يمكن للراغبين في الحصول على جوالات بالتقسيط من شركة الاتصالات السعودية من الاستعلام عن توافر الهاتف الذي يريده في المتجر الخاص بالشركة من خلال الاتصال بخدمة العملاء والتي أرقاهما كالتالي:

966114555555 ، فيمكنك من خلال الرقم الاستعلام عن جميع عروض التقسيط التي تقدمها الشركة واختيار النوع الأفضل منها والذي يتناسب مع احتياجك من نوع الهاتف والراتب الشهري الخاص بك.

فهذه هي تفاصيل كيف اعرف اني استحق جوال من stc للاتصالات، وقمنا بتعريفك شروط الحصول على خدمة التقسيط، ثم أوضحنا طريقة الدخول لإلى موقع الشركة والحصول على جوالك.