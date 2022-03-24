نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض تقسيط كورولا 2022 بأقل قسط لفترة محدودة.. عروض عبداللطيف جميل في المقال التالي

كورولا 2022 بالتقسيط ضمن عروض عبداللطيف جميل، وتعد سيارة تويوتا كورولا من السيارات ذات القوة الكبيرة والقدرة على مواجهة كافة أنواع الطرق داخل المدينة وخارجها في أحيان كثيرة، وتعد السيارة المشار إليها من السيارات الموفرة في استهلاك البنزين حيث تستهلك السيارة لتر كلما تسير مسافة 19.6 كيلو متر، وتقدم وكالة تويوتا في المملكة العربية السعودية عبر شركتها للتمويل وهي شركة عبداللطيف جميل العديد من المزايا على تقسيط كورولا الجديدة وفيما يلي أبرز هذه المزايا. عرض تقسيط كورولا 2022 بأقل قسط لفترة محدودة.. عروض عبداللطيف جميل عرض التقسيط من عبداللطيف جميل على كورولا 2022 فئة LXI بسعة 1.5 لتر لمدة عامين.

وفي الوقت نفسه الدفعات الشهرية بسعر 446 ريال لمدة 24 شهر.

كذلك هناك دفعة أولى بسعر 33 ألف و241 ريال سعودي.

هناك دفعة أخيرة عند تملك السيارة بعقد نهائي هي 34 ألف 450 ريال. تفاصيل تقسيط كورولا الجديدة من تويوتا ومن وكالة عبداللطيف جميل للتمويل معدل النسبة المئوية هي 15% وهناك كذلك مصروفات إدارية تقدر بسعر 357 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه ضريبة القيمة المضافة هي 10 آلاف و957 ريال سعودي.

سعر السيارة الإجمالي بعد الضريبة ونسبة الوكالة السنوية سيكون 89 ألف و709 ريال سعودي.

يمكن تقسيط ضريبة القيمة المضافة داخل الأقساط الشهرية لكن الأرقام المرفقة بهذا المقال بدون تمويل الضريبة. كيفية التقدم للحصول على مزايا تمويل كورولا 2022 الجديدة يمكن التقدم من خلال الموقع الإلكتروني لوكالة تمويل عبداللطيف جميل.

وفي الوقت نفسه يمكن زيارة فرع من فروع الوكالة المتواجدة في المملكة العربية السعودية.

كذلك يمكن الاستعلام عن أحدث العروض وتوافرها عبر الاتصال على الرقم التالي 8002442211.

الاتصال يمكن من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية.

العرض مستمر على كورولا حتى انتهاء شهر إبريل 2022. أبرز مزايا تويوتا كورولا الجديدة في المملكة العربية السعودية هناك العديد من الألوان التي تتوفر بها السيارة ومن بين هذه الألوان الأسود ورصاصي والرمادي والأبيض.

وفي الوقت نفسه هناك كذلك الأحمر والفضي ويمكن الاختيار من باقة محدودة من الألون الإضافية التي تُنفذ بالطلب.

تصميم السيارة من الخارج جذاب وتحتوي السيارة على تكييف قوي يمكن أن يسد الحاجة خلال ارتفاع درجات الحرارة. عمر شويل - جدة عرض تقسيط كورولا 2022 بأقل قسط لفترة محدودة.. عروض عبداللطيف جميل - ثقفني

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