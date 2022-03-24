هل يوجد قرض سيارة بدون مقدم واستخدام الحاسبة الإلكترونية

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عمر شويل - جدة هل يوجد قرض سيارة بدون مقدم وأيضًا كيف احصل على قرض سيارة بدون تحويل راتب 1443؟ وهل هناك جهات تمنح المواطنين فرصة تقسيط سيارات مستعملة بدون تحويل الراتب وفي آن واحد لا تحصل منهم على مقدم أو دفعة أولى؟ فقد كثرت في الفترة الأخيرة شركات تمويل السيارات المستعملة بالتقسيط بالإضافة إلى تطوير البنوك لحلول تمويل تقسيط سيارة بدون تحويل راتب ومنها بنك الرياض الذي وفر شروط شراء مديونية بنك الرياض وقدم تفاصيل مدة شراء المديونية بنك الرياض أيضًا.

هل يوجد قرض سيارة بدون مقدم

يسأل الكثير من المواطنين هل يوجد قرض سيارة بدون مقدم في المملكة العربية السعودية؟ وبالفعل نجحت الكثير من المعارض والشركات في تقديم قروض سيارات بدون مقدم من بينها عبداللطيف جميل المتخصص في التمويل والإجارة وحلول تمويل السيارات بنظام المرابحة أو التمويل التأجيري.

وهو يعتبر أفضل حل تقسيط سيارات إسلامي بدون مقدم في السعودية وذلك لأنه يوفر سيارات مستعملة متعددة وسيارات جديدة منها سيارات تويوتا تقسيط عبداللطيف جميل وسيارات كيا وغيرها من الأنواع، ولكن هناك بعض الشروط الواجب أن تتوافر من أجل تقسيط السيارات منها:

استلام وظيفة سواء مؤسسة حكومية أو مؤسسة خاصة في السعودية.

تقديم أوراق ثبوتية بقيمة الراتب من جهة العمل، مع ضرورة تقديم صورة من بطاقة التحقق للمواطن وهي الهوية الوطنية أو صورة الإقامة وهي خاصة فقط للوافدين.

حاسبة تمويل السيارات عبداللطيف جميل

يمكن استخدام حاسبة تمويل السيارات بنظام المرابحة من خلال زيارة موقع عبداللطيف جميل والمتوفر به جميع معلومات تمويل سيارة مستعملة وجديدة في نفس الوقت كما وفر أدوات إلكترونية تساعدك في اختيار السيارة التي تتناسب مع الإمكانيات المادية منها استخدام حاسبة تمويل السيارات كما يلي:

انتقل إلى رابط موقع عبداللطيف جميل لتمويل السيارات.

ثم انقر على حاسبة المرابحة.

عقب ذلك قم بكتابة قيمة الراتب والدفعة المقدمة ومبلغ التمويل والمنتج الذي ترغب في الحصول عليه من قائمة المنتجات.

ثم إدخال دفعة التملك النهائي وفترة السداد وغيرها من التفاصيل.

وعند اختيار حساب التمويل ستحصل على الأسعار التقريبية غير شاملة لقيمة الضريبة المضافة التي وضعتها الحكومة في المدة الأخيرة.