نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامري 2022 بأقل قسط 577 ريال ضمن عروض عبداللطيف جميل.. كامري 2022 الجبارة في المقال التالي

كامري 2022 سيارة الفخامة والأداء المتميز، وتقدم وكالة عبداللطيف جميل للتمويل عرض تقسيط خرافي بأقل الأسعار، وتعد سيارات تويوتا من السيارات صاحبة الشعبية الكبيرة في السعودية خاصة كامري، وتمتلك كامري الجديدة تصميم قوي يخطف الأنظار، وتأتي السيارة المشار إليها بقوة محرك 203 حصان ميكانيكي، وتحتوي كامري أعلى درجات الأمان والسلامة بالإضافة إلى أنظمة توفير في الوقود حيث تسير السيارة 36 كيلومتر مقابل حرق 2 لتر من البنزين. كامري 2022 بأقل قسط 577 ريال ضمن عروض عبداللطيف جميل عرض التقسيط من عبداللطيف جميل على كامري الجديدة يمتد حتى 24 شهر بفائدة 15% على كل عام.

وفي الوقت نفسه السيارة بأقل قسط في المملكة العربية السعودية وهو 577 ريال سعودي.

الدفعة الأولى هي 41 ألف 485 ريال سعودي أما الدفعة الأخيرة هي 43 ألف ريال سعودي. أقوى مواصفات عروض التقسيط من عبداللطيف جميل على كامري 2022 الوحش الياباني الضريبة المضافة على سعر السيارة هي 13 ألف 676 ريال سعودي.

سعر السيارة بعد التقسيط والنسبة المئوية وضريبة القيمة المضافة سوف يصبح 111 ألف 974 ريال.

مصروفات الإصدار أو المصروفات الإدارية على تقسيط كامري الجديدة هي 445 ريال.

فئة السيارة التي تخصها الأرقام الواردة في المقالة هي فئة كامري ستاندر LE. كامري الجديدة المزايا والمواصفات تويوتا كامري وحش الصحراء سعة تانج الوقود سعة كبيرة هي 60 لتر كاملين.

وفي الوقت نفسه استهلاك الوقود في هذه السيارة بدقة هو 18.3 ك.م كل لتر بنزين.

مكيف هواء بمنطقتين وهو مكيف خرافي يمكن العمل حتى في أقصى الظروف.

كامري 2022 الجديدة تحتوي مثبت للسرعة وهي ميزة قوية لتوفير الوقود.

كذلك السيارة تحتوي على مقاعد تعطي مستوى راحة عليا وهي مكسوة بالقماش.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على شحن لاسلكي يعمل على عدد كبير من الهواتف خاصة هواتف آيفون.

الدخول للسيارة يمكن بشكل سريع باستخدام الريموت الذي يمكن استعماله عن بُعد. باقي مزايا كامري الوعرة في السعودية من تويوتا اليابانية العالمية السيارة تحتوي على صوتي قوي وكذلك نظام ترفيهي متصل على النظام الصوتي.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على حساسات أمامية وخلفية للمساعدة على الحصول على أقوى أمان.

تأتي السيارة بتجهيزات الأمان الكاملة على الفرامل من مانع انغلاق فرامل وكذلك موزع قوة الفرامل على جميع العجلات. عمر شويل - جدة كامري 2022 بأقل قسط 577 ريال ضمن عروض عبداللطيف جميل.. كامري 2022 الجبارة - ثقفني

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