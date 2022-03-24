نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام المساعدة المقطوعة المباشر برقم السجل المدني في المقال التالي
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بإنشاء برنامج المساعدة المقطوعة لتقديم الدعم المالي للمواطنين السعوديين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وكذلك تقديم الدعم لمحدودي الدخل، وخلال الأيام الماضية ازداد البحث عن موعد صرف المساعدات المقطوعة، بعد قيام الضمان الاجتماعي بعمل تعديلات على النظام القديم، الذي كان يحتوي على بعض النقاط التي تجعل الدعم يصل للفئات التي لا تستحقه، وأصبح هناك فئات من المواطنين مدرجة تحت النظام القديم، وهناك فئات أخرى تندرج تحت نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وتسعى الحكومة السعودية على توحيد النظامين مع بعض خلال الشهور القادمة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وشروط الاستحقاق.
رابط استعلام المساعدة المقطوعة المباشر
يجب علينا إتباع الخطوات الصحيحة عند الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يلي:-
- الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- الدخول على رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة.
- إدخال رقم السجل المدني السعودي للمستفيد.
- تسجيل رمز التحقق البشري الذي يظهر على الشاشة.
- الضغط على أيقونة عرض لاستعراض جميع بيانات الشخص المستفيد.
شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي
تم تحديد بعض الشروط التي من خلالها يتم اختيار الفئات الأكثر احتياجا لإعانة المساعدة المقطوعة السعودية وهى كما يأتي:-
- لا يكون لدى المستفيد من المساعدات المقطوعة أي أراضي زراعية أو أملاك عقارية أو سجل تجاري.
- أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.
- أن يكون المستحق للإعانات المقطوعة سعودي الجنسية.
- يستثنى من شرط الجنسية المطلقة أو الأرملة الغير سعودية ولديها أبناء يحملون الجنسية السعودية، وأبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي، والمواطنين من أصحاب بطاقات التنقل.
- لا يتجاوز الدخل الذي يحصل عليه المستفيد الحد المانع للصرف.
- الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة السعودية ٣٠ ألف ريال سعودي.
- الحد الأدنى للمساعدة المقطوعة السعودية ١٠٤٠٠ ريال سعودي.
- تصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي مرة كل عام، إذا كان الشخص المتقدم من مستفيدي الضمان الاجتماعي، أو من محدودي الدخل.
الأوراق المطلوبة للحصول على المساعدة المقطوعة
تم تحديد الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يلي:-
- أن يحضر المستحق بطاقة الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة إذا المتقدم متزوج ولديه زوجة وأبناء.
- إحضار صك ملكية السكن، أو عقد الإيجار الخاص بالسكن مع إحضار فاتورة مياه أو كهرباء، على أن يقع السكن في نطاق مكتب الضمان الاجتماعي التابع له المستفيد.
- أن يحضر المستحق إثبات الدخل الشهري، والذي من خلاله يثبت المستفيد أحقيته في الحصول على المساعدة المقطوعة، كما يتم من خلاله تحديد القيمة المالية التي يحصل عليها المستحق.
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