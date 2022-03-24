ما هي رسوم تجديد الإقامة بغرض الخروج النهائي عبر المنصة الإلكترونية ابشر

ما هي رسوم تجديد الإقامة بغرض الخروج النهائي عبر المنصة الإلكترونية أبشر من أكثر ما يطلبه المقيمون في المملكة السعودية حيث وضعت المديرية العامة للجوازات بعض الشروط الهامة من أجل الخروج النهائي للمقيمين ومن أهم هذه الشروط هي أن تصريح الإقامة سارى المفعول ومدة صالحة حتى مدة الانتهاء ولكي نوضح لحضراتكم أكثر عن ما هي الرسوم تجديد الإقامة بغرض الخروج النهائي تابعوا معنا أهم الخطوات من خلال هذا المقال.

ما هي رسوم تجديد الإقامة بغرض الخروج النهائي

رسوم تجديد الإقامة بقصد الخروج النهائي كالاتي:

رسوم تجديد الإقامة لأشخاص العمالة المنزلية هي 600 ريال فترة عام. أيضا رسوم الإقامة المتجددة لسائق 600 ريال لفترة عام. كذلك رسوم الإقامة المتجددة الخاصة بالعامل الزراعي 600 ريال لفترة عام واحد. رسوم الإقامة المتجددة عامل شركة أو مؤسسة هي 650 ريال لمدة سنة واحدة فقط. رسوم الإقامة المتجددة للزوجة هي 500 ريال لمدة سنة واحدة فقط. أيضا رسوم الإقامة المتجددة للزوجة المواطنة 500 ريال لمدة سنة واحدة فقط. كذلك رسوم الإقامة المتجددة للمرافقين الذين هم أقل من 20 عاما هي 500 ريال لمدة عام واحد فقط لكل مرافق.

كيفية دفع رسوم الإقامة بغرض الخروج النهائي

الدخول إلي حسابك البنكي الإلكتروني الخاص بك أو الذهاب إلى الصراف الآلي. ثم اذهب إلى القائمة الخاصة بالمدفوعات. اختار منها كلمة سداد. ثم قم باختيار المدفوعات الحكومية. وبعد قم بالضغط على كلمة خدمات المقيمين. ومن ثم سوف يظهر لك المبلغ المطلوب تسديده. عليك اتباع باقي الخطوات والتعليمات لكي تقوم بدفع رسوم الإقامة المتجددة.

خطوات تجديد الإقامة عبر منصة ابشر الإلكترونية

تعد صلاحية الإقامة من أهم الشروط اللازمة التي يجب الحرص عليها في المملكة عند التقديم على طلب الحصول على الخروج النهائي من السعودية.

بالإضافة إلى ذلك فان صلاحية الإقامة يتم تجديدها عن طريق مديرية جوازات السفر العامة في السعودية وذلك عبر المنصة الإلكترونية موقع ابشر من خلال الخطوات الأتية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لمنصة ابشر الإلكترونية.

يجب تسجيل الدخول أولا عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة لذلك.

قم بإدخال رقم التحقيق المرء في المربع الظاهر.

وبعد تظهر لك الصفحة الإلكترونية الخاصة بموقع خدمات ابشر للأفراد.

قم بالنقر على كلمة تبويب واختر منها “الخدمات الإلكترونية”.

سوف تنسدل أمامك قائمة اختر منها خدمة تجديد الإقامة.

قم بالاطلاع على كافة التعليمات التي تخص “خدمة تجديد الإقامة”.

ادخل كافة البيانات التي يتطلبها الموقع بشكل سليم.

عليك كتابة اسم الشخص الذي ترغب في تجديد إقامته.

ثم قم بتحديد فترة الإقامة.

وبعد راجع البيانات السابقة التي قمت بإدخالها واضغط على كلمة “تأكيد.”