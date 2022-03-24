نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امساكية شهر رمضان ٢٠٢٢ في حائل وأطول ساعات الصيام وأقصرها في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الامساكية هي الشيء المتواجد به جميع أوقات الصلوات وكذلك وقت شروق الشمس خلال رمضان بمنطقة حائل بالسعودية، ولذلك بدأ الجميع يتساءلوا عن الامساكية الخاصة بشهر رمضان ولا سيما مع اقتراب الشهر الفضيل، فالجميع يريدون معرفة كافة الأوقات ومتى يتم الإمساك والسحور والإفطار، ومن خلال هذا المقال سنقدم إليكم امساكية شهر رمضان ٢٠٢٢ في حائل.

امساكية شهر رمضان ٢٠٢٢ في حائل

امساكية رمضان التابعة لمنطقة حائل بالسعودية توفر إليكم المقدرة على أن تتعرفوا بكافة أوقات الصلوات، ومتى تشرق الشمس ومتى تغرب، وقت السحور والإفطار والإمساك وجميع الأشياء المتعلقة بالمواقيت خلال رمضان بمنطقة حائل، فمن المتوقع أن يكون رمضان 2 أبريل، وطبقاً للاستطلاعات الفلكية يتم التأكد من الثبوت لرؤية الهلال بنهاية شعبان، والمواطنين يتابعوا هذه المواقيت لأن الفرق بين المدينة والأخرى يكون حوالي دقيقة أو اثنين، وإليكم امساكية شهر رمضان بمنطقة حائل وهي كالآتي:

عدد ساعات الصيام بمنطقة حائل السعودية 2022

إن الشيء المعروف بأن عدد ساعات الصيام يكون مختلف من مكان لآخر ومن دولة لأخرى، وأيضاً يختلف من بداية شهر رمضان وآخره، وإن كانت المساحة كبيرة بين منطقتين بدولة واحدة تختلف مدة الصيام، فمنطقة حائل مدة الصيام بها في بداية رمضان 15 ساعة ودقيقتين، أما بإنتهاء الشهر 15 ساعة و 27 دقيقة على اختلاف بعض المناطق الأخرى التي سيكون فيها الصيام لا يزيد عن 14 ساعة.

ميعاد رمضان 2022 في السعودية

إن لشهر رمضان أهمية كبيرة فالجميع ينتظرون قدوم الشهر الذي من المفترض أن يكون باليوم الثاني من شهر أبريل، وهذا سيتم تأكيده من خلال استطلاع الهلال بآخر شعبان، ولقد وصي النبي صلى الله عليه المسلمين بأن يزيدوا من العبادات ويتقربون لله و يستعدوا لإتيان الشهر برجب وشعبان، وهذا يكون من خلال الاستغفار والتسبيح وكذلك العبادات الصالحة والصيام بعض من أيام الشهر، سواء الإثنين والخميس أو حتى ثلاثة أيام بالشهر.

أطول ساعات الصيام وأقصرها

إن الجزائر والمغرب وتونس عدد ساعات الصيام بها تكون الأطول على الإطلاق، فعدد الصيام خلال أول رمضان 14 ساعة و39 دقيقة، في حين أن آخر يوم رمضان سيكون الساعة 15 ساعة و50 دقيقة، وهو المكان الذي به أقصر ساعات الصيام وهي جزر القمر، الصيام بها 13 ساعة بأول رمضان، وآخر رمضان 12 ساعة 59 دقيقة، وإذا ما خرجنا بعيداً عن الوطن العربي ستجد أن هناك دولة ثم جرينلاند، عدد ساعات الصيام بها أول رمضان 19 ساعة و 59 دقيقة، أما الأقصر بمستوى العالم أجمع نيوزيلندا على الصيام 11 ساعة و20 دقيقة.