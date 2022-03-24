خطوات الحصول على برنت من الأحوال عن طريق ابشر بدون زيارة الفرع

خطوات الحصول على برنت من الأحوال عن طريق أبشر بدون زياره الفرع في السنوات السابقة يذكر انه كان المواطن يذهب إلى القطاع الراغب في الحصول على البيانات ثم يحصل منه على خطاب موجة للأحوال يقوم موظف الأحوال بالدخول إلى النظام و طباعته شريحه البيانات ثم يعود المواطن مرة اخرى للجهة التي طلبت البرنت بذلك يكون حصل على شريحة بيانات المعلومات أو ما يطلق عليها اسم “البرنت”، ولكن مع التقدم العلمي الإلكتروني قد وفرت في الفترة الأخيرة الأحوال المدنية خدمة إلكترونية توفر الوقت والجهد علي المواطنين في هذا الموضوع سوف نتعرف على طريقة الحصول على شريحة “البرنت” من الأحوال عبر هذا المحتوى من موقع ثقفني الإخباري سوف نعرفكم على اهم الخطوات المطلوبة للحصول على شريحه برنت من هيئة الأحوال المدنية وطريقة طباعتها.

كيف احصل على برنت من الأحوال المدينة

أولا سجل الدخول إلى البوابة الداخلية موقع ابشر الإلكتروني للوزارة.

اضغط على أيقونة أفراد.

قم بإدخال رقم الهوية في الخانة المخصصة لها واسم المستخدم.

ادخل كلمة المرور الخاصة بك حتى يمكن الوصول إلى حسابك الشخصي في المنصة حيث يوجد لكل مواطن حساب شخصي له على هذه المنصة.

عليك إدخال رمز التحقيق المؤقت الواصل إلى جوالك.

قم بالذهاب إلى قائمة خدمات.

وبعد اضغط على خيار جوازات و من خيار الجوازات اختر المعلومات الشخصية.

سوف تظهر أمامك صفحة بها كافة البيانات الشخصية.

عليك الضغط على زر ctrl+p بهدف الطباعة كما يمكن حفظ الملف بصيغة pdf على جهازك ثم طباعته في وقت لاحق.

طريقة طباعة نموذج برنت الأحوال المدنية

تابع معنا الخطوات الأتية للحصول على برنت الأحوال ولكن بطريقة إلكترونية عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية ومن ثم للجهات التي تتطلب هذا المستند:

قم بزيارة إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي. انقر على خيار الخدمات الإلكترونية المتاحة أمامك. اختر من الخدمات خدمات غير المسجلين. ثم قم بالنقر على خيار خدمات الأحوال المدنية. اختر منها خدمة بيانات. عليك التأكد من صحة كافة المعلومات الخاصة بمقدم الطلب. ثم اختر القطاع الذي ترغب بتفويضه وذلك للاطلاع على البيانات. وبعد اضغط على خيار الموافقة مع رسالة التأكيد. ثم إنهاء التفويض. في النهاية يجب عليك القيام بالضغط على خيار طباعة والذي سوف يظهر أمامك في الأيقونة الظاهرة في صفحة البيانات.

ختاما لهذا المقال نكون قد انتهينا من كافة التفاصيل حول برنت الأحوال من جانب خطوات الحصول عليه وكيفية طباعته.