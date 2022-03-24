طريقة تسديد غرامة بطاقة الأحوال المدنية بدل فاقد عن طريق الصراف

طريقة تسديد غرامة بطاقة الأحوال المدنية عن طريق الصراف الراجحي عبر تنزيل التطبيق على هاتفك بخطوات سهلة وبسيطة، ضمن الخدمات المتاحة في حالة عدم تجديد الهوية بعد انتهاء صلاحيتها، تقوم الأحوال بفرض غرامة مالية لمن لا يقوم بالالتزام بتلك القوانين الحكومية، فيما خصصت طريقة الاستعلام عن موعد انتهاء البطاقة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية بالإضافة إلى حجز موعد لاستكمال الإجراءات واستلام البطاقة الجديدة، علماً بأنه لا يمكنك التجديد إلا بعد دفع الغرامة المحددة، حيث يضم موقع أبشر وزارة الداخلية العديد من الخدمات الحكومية والتي تشمل الاستعلامات عن كافة الشؤون المختصة بالقطاعات، هذا لخدمة المواطنين والمقيمين أيضاً في تخليص الأوراق الرسمية بسهولة.

طريقة تسديد غرامة بطاقة الأحوال المدنية بدل فاقد عبر الصراف الراجحي

تسجيل الدخول على موقع مصرف الراجحي المباشر للأفراد (الراجحي أون لاين) أو تنزيل التطبيق على هاتفك الجوال.

اختر من الخدمات خانة المدفوعات ومنها حدد المدفوعات الحكومية.

ثم اختر بعدها الأحوال المدنية سوف يظهر لك قائمة أخرى اضغط على أيقونة (رسوم وغرامات أخرى).

حدد منها إصدار بطاقة الهوية سوف يظهر لك خانات عليك تعبئتها مثل رقم الهوية وسبب الإصدار (إصدار لأول مرة – بطاقة مفقودة – بدل فاقد – تالف – مسروق).

اختر مثلا بطاقة مفقودة وأكتب رقم النسخة ثم الضغط على التالي.

يليها سوف تظهر خانة بها الحسابات الخاصة بك اختر حساب منها حيث تتضمن البيانات وقيمة الغرامة.

بعدها سوف يرسل لك النظام كود مكون من أربعة أرقام على جوالك عليك كتابته.

وبهذا يكون تم السداد بنجاح.

طريقة حجز موعد الأحوال المدنية

بعد إتمام الإجراءات المشروحة سابقاً عليك استكمال استخراج بطاقة الأحوال بدل فاقد عن طريق أيقونة حجز موعد الأحوال المدنية ، ومن ثم اختر موعد من المواعيد المتاحة ثم اضغط على حجز، كما يمكنك أيضاً معرفة موعد انتهاء البطاقة بالتاريخ، لكي تتمكن من تجديدها قبل تطبيق غرامات، وذلك من خلال تسجيل الدخول عبر موقع أبشر وزارة الداخلية ثم الاستعلامات ومنها الاستعلام عن صلاحية الهوية، عليك كتابة رقم الهوية ثم الضغط على بحث سوف تظهر كافة البيانات وتاريخ انتهاء البطاقة ويوجد غرامة أم لا.