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تمويل شخصي فوري بدون كفيل ولا رسوم. مقدم من شركة اليسر للتمويل يقدم مجموعة من العروض التمويلية المثيرة التي يبحث عنها الكثيرين داخل المملكة بصيغة إسلامية وسيولة نقدية سريعة لتلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات المالية للمواطنين بإجراءات سريعة وغير معقدة. تمويل شخصي فوري بدون كفيل ولا رسوم مبلغ التمويل يصل حتى 300 ألف ريال.

لا يشترط وجود كفيل .

بدون رسوم إدارية.

فترة سداد تصل حتى 5 سنوات شروط الحصول على التمويل العملاء السعوديين والمقيمين من عمر (22 – 60 سنه) (للعسكري بحسب العمر التقاعدي).

يبدأ الراتب الشهري من 5,000 ريال.

لا تقل خدمة العمل عن ثلاثة أشهر.

المستندات المطلوبة: صورة من الهوية الوطنية أو وثيقة الإقامة والتعريف بالراتب وكشف حساب بنكي لأخر ثلاث رواتب. التمويل المصغر من شركة اليسر مبلغ تمويل من ألفي ريال حتى 20 ألف ريال.

لا يشترط وجود كفيل، وبدون كفيل لغير السعوديين لمبلغ يصل حتى 10 آلاف ريال.

بدون أجور وكالة.

بدون رسوم إدارية.

فترة تمويل تصل حتى ثلاث سنوات.

المستندات المطلوبة للتمويل المصغر : صورة من الهوية الوطنية أو وثيقة الإقامة والتعريف بالراتب وكشف حساب بنكي لأخر ثلاث رواتب. شروط الحصول على التمويل المصغر العملاء السعوديين والمقيمين من عمر (22 – 60 سنه) (للعسكري بحسب العمر التقاعدي).

يبدأ الراتب الشهري من 5,000 ريال.

لا تقل خدمة العمل عن ثلاثة أشهر. تمويل مرابحة شركة اليسر تمويل سريع وبدون ضامن بالمميزات الآتية: مبلغ تمويل يصل حتى 300 ألف ريال.

لا يشترط وجود كفيل وهامش ربح تنافسي.

فترات سداد مرنة حتى 60 شهر.

شبكة شراكات واسعة مع الوكالات والمعارض على مستوى المملكة.إمكانية تمويل السيارات المستعملة. الشروط العامة للحصول على التمويل العملاء السعوديين والمقيمين من عمر (22 – 60 سنه) (للعسكري بحسب العمر التقاعدي).

يبدأ الراتب الشهري من 5,000 ريال.

لا تقل مدة العمل عن 3 شهور.

المستندات المطلوبة لتمويل المرابحة : صورة من الهوية الوطنية أو وثيقة الإقامة ورخصة قيادة سارية المفعول، والتعريف بالراتب وكشف حساب بنكي لأخر ثلاث رواتب، وتعريف بالراتب (المنشآت الخاصة : مصدق من الغرفة التجارية)، العنوان الوطني، وعرض سعر السلعة (الوكالات والمعارض المعتمدة). عمر شويل - جدة تمويل شخصي فوري بدون كفيل ولا رسوم - ثقفني

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