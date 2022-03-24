تصويت مواعيد الدراسة في رمضان للطلاب بمراحل التعليم المختلفة

تصويت مواعيد الدراسة في رمضان، تنتشر في الفترة الحالية الكثير من الشائعات في السعودية بشأن تأجيل الدراسة في رمضان أو تحويلها بحيث يتم اعتماد آلية التعليم الالكتروني لكي يتمكن الطلاب من الدراسة والمذاكرة بسهولة في شهر رمضان، ولهذا يرغب الطلاب في الاهتداء إلى حقيقة تلك الشائعات ومعرفة مواعيد الدوام في رمضان بالنسبة للمدارس وخاصةً مع قرب شهر رمضان وتبقي أقل من أسبوعين على قدوم الشهر الكريم.

الدوام الدراسي في رمضان بالسعودية 1443

حتى الآن لم تقم وزارة التربية والتعليم في السعودية بالإعلان عن معلومات جديدة بشأن تأجيل أو تعطيل أو تحويل الدراسة في شهر رمضان للطلاب، إذ أن الدراسة في رمضان ستكون حضورية وعلى جميع الطلاب الالتزام بذلك، ولكن من ناحية أخرى رأفةً بالطلاب قامت الوزارة بتقليل عدد الساعات عن اليوم الدراسي المعتاد، وبكل عام قبل شهر رمضان تقوم الوزارة بالإعلان عن استفتاء مواعيد الدوام للطلاب لكي يقوم الطلاب وأولياء الأمور باختيار الموعد المناسب للدراسة.

ومن المقرر أن تكون عدد ساعات الدراسة برمضان بحضور الطلاب في المدارس هو ثلاث ساعات فقط لمرحلة رياض الأطفال والابتدائي وأربع ساعات فقط لمرحلة التعليم المتوسط والثانوي، وبعد الانتهاء من التصويت سيتم الإعلان عن مواعيد بدء ونهاية الدوام الدراسي لجميع المراحل التعليمية بكافة المدارس في المملكة.

تصويت مواعيد الدراسة في رمضان للطلاب

وقد جاء تصويت وزارة التربية والتعليم لاختيار مواعيد الدراسة المناسبة مع الطلاب كما يظهر في الصورة القادمة: