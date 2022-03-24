نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصويت مواعيد الدراسة في رمضان للطلاب بمراحل التعليم المختلفة في المقال التالي
تصويت مواعيد الدراسة في رمضان، تنتشر في الفترة الحالية الكثير من الشائعات في السعودية بشأن تأجيل الدراسة في رمضان أو تحويلها بحيث يتم اعتماد آلية التعليم الالكتروني لكي يتمكن الطلاب من الدراسة والمذاكرة بسهولة في شهر رمضان، ولهذا يرغب الطلاب في الاهتداء إلى حقيقة تلك الشائعات ومعرفة مواعيد الدوام في رمضان بالنسبة للمدارس وخاصةً مع قرب شهر رمضان وتبقي أقل من أسبوعين على قدوم الشهر الكريم.
الدوام الدراسي في رمضان بالسعودية 1443
حتى الآن لم تقم وزارة التربية والتعليم في السعودية بالإعلان عن معلومات جديدة بشأن تأجيل أو تعطيل أو تحويل الدراسة في شهر رمضان للطلاب، إذ أن الدراسة في رمضان ستكون حضورية وعلى جميع الطلاب الالتزام بذلك، ولكن من ناحية أخرى رأفةً بالطلاب قامت الوزارة بتقليل عدد الساعات عن اليوم الدراسي المعتاد، وبكل عام قبل شهر رمضان تقوم الوزارة بالإعلان عن استفتاء مواعيد الدوام للطلاب لكي يقوم الطلاب وأولياء الأمور باختيار الموعد المناسب للدراسة.
ومن المقرر أن تكون عدد ساعات الدراسة برمضان بحضور الطلاب في المدارس هو ثلاث ساعات فقط لمرحلة رياض الأطفال والابتدائي وأربع ساعات فقط لمرحلة التعليم المتوسط والثانوي، وبعد الانتهاء من التصويت سيتم الإعلان عن مواعيد بدء ونهاية الدوام الدراسي لجميع المراحل التعليمية بكافة المدارس في المملكة.
تصويت مواعيد الدراسة في رمضان للطلاب
وقد جاء تصويت وزارة التربية والتعليم لاختيار مواعيد الدراسة المناسبة مع الطلاب كما يظهر في الصورة القادمة:
- تبدأ المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بتمام الخامسة والنصف في الصباح إلى الثامنة والنصف أما المراحل المتبقية تبدأ من الثانية عشر والنصف بعد الظهر إلى الرابعة والنصف.
- التصويت الثاني يبدأ من السادسة في الصباح حتى التاسعة للمراحل الأولية أما المراحل المتبقية من العاشرة والنصف إلى الثانية والنصف.
- التصويت الثالث للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال يبدأ الدوام بتمام السابعة إلى العاشرة في الصباح أما الثانوية والمتوسطة فيبدأ في الحادية عشر والنصف إلى الثالثة والنصف.
- التصويت الرابع يبدأ دوام المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال الساعة الثامنة إلى الحادية عشر في الصباح والمتوسطة والثانوية بتمام الثانية عشر والنصف بعد الظهر إلى الرابعة والنصف.
- التصويت الخامس ينص على بدء دوام المرحلة المتوسطة والثانوية من السادسة للعاشرة في الصباح، أما المراحل المتبقية يبدأ دوامها من العاشرة والنصف إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.
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