متى رواتب المتقاعدين لشهر شعبان 1433 إيداع راتب التقاعد للمنطبق عليهم الشروط الجديدة

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عمر شويل - جدة أجابت المؤسسة العامة للتقاعد عن سؤال يشغل عقل الكثير من المواطنين وهو متى رواتب المتقاعدين لشهر شعبان 1443، حيث صرحت المؤسسة ببدء صرف الرواتب لجميع المتقاعدين المنطبق عليهم الشروط الجديدة لنظام التقاعد وبدون أي تأخير، كما شددت المؤسسة العامة أن جميع المستفيدين من راتب التقاعد عليهم الاستعلام في الحساب الخاص بهم عن إيداع الرواتب.

حيث قامت المؤسسة بصرف جميع الرواتب طبقاً للشروط التي أعلنت، أما بالنسبة إلى عدم انطباق الشروط على المستفيدين فذلك يؤدي لعدم صرف الراتب في الموعد المحدد.

متى رواتب المتقاعدين لشهر شعبان 1443

يتم صرف الرواتب لشهر شعبان يوم 24، كما إن الموعد المحدد حتى يتم خلاله إيداع رواتب المستفيدين من نظام التقاعد في الحسابات الخاصة بهم لشهر مارس يكون الخامس والعشرون، وقد بدأ بالفعل صرف الرواتب الخاصة بجميع المستفيدين المنطبق عليهم الشروط الجديدة للنظام والمعلن من قبل المؤسسة العامة للتقاعد، وقد نوهت المؤسسة على جميع المستفيدين تصفح حساباتهم البنكية للتأكد من صرف الراتب قد تم بنجاح.

بدء إيداع رواتب التقاعد للمنطبق عليهم الشروط الجديدة

أعلنت مؤسسة التقاعد بدء إيداع رواتب المتقاعدين في الحسابات الخاصة بالمستحقين، ولكن بشرط انطباق جميع الضوابط والشروط الجديدة على المستفيد، والتي تتمثل في:

يشترط وصول المستفيدين إلى عمر 60 سنة.

يصرف راتب التقاعد الجديد لأي مواطن أصيب خلال العمل أو عند الوفاة.

يتم صرف راتب المتقاعدين لشهر يناير تم تنفيذه طبقاً إلى شرط التقاعد الجديد، وهو إنهاء العمل لأي سبب.

صرف مبلغ التقاعد للعامل الذي قضى 25 سنة في العمل.

يكون العامل الذي مضي خلال عمله 15 سنة، وبعدها فصل بإحدى قرارات المؤسسة الحكومية المعنية مستحق في التقاعد الجديد.

الشروط اللازمة لضم خدمة التقاعد

ينبغي على المواطن الراغب في الإستفادة من راتب التقاعد الجديد أن يقوم بتقديم طلب لكى يتم ضم الخدمة قبل موعد صرف الرواتب، وتقديم الطلب يكون من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة التقاعد.