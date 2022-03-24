رسميا… منتخب السعودية الى المونديال للمرة السادسة فى تاريخه

نجح المنتخب السعودى فى التأهل الى المونديال كأس العالم فيفا قطر 2022 بعد انتهاء مباراة اليابان واستراليا منذ قليل بهزيمة المنتخب الاسترالى بهدف فى اللحظات الاخيرة من عمر المباراة حيث استطاع منتخب اليابان تسجيل هدف حاسم فى الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة استطاع به المنتخب اليابانى حسم تأهله بشكل مباشر الى كأس العالم فى قطر واستفاد المنتخب السعودى من تلك المباراة اليوم بحسم تأهله قبل خوضه مباراة مساء اليوم امام المنتخب الصين وضمن منتخب اليابان التأهل بشكل رسمى الي كأس العالم فيفا قطر 2022 وننقل لكم الان ترتيب مجموعة المنتخب السعودي بعد حسم تأهله بشكل مباشر الى كأس العالم فى قطر للعام الجارى

ترتيب مجموعة منتخب السعودية

يحتل الان المنتخب اليابانى صدارة المجموعة برصيد 21 نقطة بعد تحقيقه فوز مهم اليوم امام المنتخب الاسترالى بهدفين نظيفين استطاع ان ينفرد بيها بصدارة المجموعة بينما يحتل الان المنتخب السعودي فى المركز الثاني قبل مباراته امام منتخب الصين اليوم برصيد 19 نقطه واتي منتخب استراليا فى المركز الثالث برصيد 15 نقطه قبل جولة واحدة من النهاية واصبح من المستحيل احتلال المنتخب الاسترالى المركز الثانى حيث ان اقصى رصيد من المحتمل ان يصل اليه فى المباراة القادمة هو 18 نقطة فقط ومن المقرر ان يلعب المنتخب السعودي مباراته اليوم في الجولة ما قبل الاخيرة في تصفيات كأس العالم امام منتخب الصين فى مباراة تحصيل حاصل ونتيجتها لم تؤثر على ترتيب المجموعة .

موعد مباراة منتخب السعودية اليوم

بعد ضمان تأهله الى مونديال قطر يلتقى المنتخب السعودي اليوم امام منتخب الصين على ملعب الشارقة فى المملكة العربية السعودية فى اطار منافسات الجولة التاسعة ما قبل الاخيرة من تصفيات مونديال قطر ويسعي المنتخب السعودى للاحتفال مع جماهيره فى ملعب المباراة وتقديم عرض جيد يرضى امال الجماهير ولاعلان استعدادته لخوض غمار بطولة كأس العالم العام الحالى وسيسعى المدير الفنى الفرنسى هيرفى رينارد الدخول فى المباراة بعناصر جديدة من اجل تجربتها من اجل الاستقرار حول التشكيل الاساسى الذى سيلعب فى المباريات القادمة استعداد لبطولة كأس العالم .