أسهم مطروحة للاكتتاب بالسعودية وما هي الاكتتابات الجديدة بالسعودية القادمة

أسهم مطروحة للاكتتاب بالسعودية والجدول الخاص بالأسهم الجديدة داخل البورصة السعودية . حيث صرحت البورصة تستعد لاستقبال مزيد من أسهم جديدة مطروحة للاكتتاب علي أكثر من اتجاه مختلف . وتتنوع الأسهم التي سيتم طرحها لأكثر من شركة كذلك تشترك جهات أخري لطرح الأسهم سواء كانت من السوق الرئيسي . أو يتم اكتتاب جديد في السوق السعودي عن طريق سوق نمو كذلك بجانب أن . الاكتتابات القادمة في السعودية 2022 تم تحديد موعد التسجيل بها خلال هذا الشهر ومن خلال . مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي مواعيد جديدة في الاكتتابات داخل المملكة العربية السعودية .

أسهم مطروحة للاكتتاب بالسعودية وما هي الاكتتابات القادمة

مواعيد جديدة في الاكتتابات داخل السعودية قبل أن نتعرف عليها سنعرض من هي الجهات التي يتم فيها الاكتتاب كالتالي :-

يتم اكتتاب جديد في السوق السعودي في شركة النهدي الطبية بسعر طرح نهائي 131 ريال للسهم الواحد . كما يعادل سعره بالدولار الأمريكي في أكتتابات البورصة السعودية 34.92 دولار وتصل نسبة التغطية . إلي 59 مرة . كما تم تخصيص عدد 3.9 مليون سهماً جديداً كسهم عادي يمثل نسبة 10% من العدد الإجمالي للأسهم التي يتم . طرحها للاكتتاب في البورصة السعودية . كذلك وضحت شركة النهدي أن مواعيد جديدة في الاكتتابات للتحصيلات الخاصة بها ستكون خلال ذلك الشهر . وفي السطور القادمة سنتعرف علي تفاصيل أكثر متعلقة بذلك الشأن .

أسهم مطروحة للاكتتاب بالسعودية عن طريق الشركة السعودية لتمويل المساكن

اكتتاب جديد في السوق السعودي خصصته شركة تمويل المساكن وطرح 30 مليون سهم جديد بالبورصة السعودية . تمثل نسبة 30% من أسهم شركة تمويل المساكن وتبدأ الاكتتابات القادمة في السعودية 2022 . لشركة تمويل المساكن من يوم 27 مارس

خصصته شركة تمويل المساكن وطرح 30 مليون سهم جديد بالبورصة السعودية . تمثل نسبة 30% من أسهم شركة تمويل المساكن وتبدأ . لشركة تمويل المساكن من يوم 27 مارس كما يستمر الاكتتاب في أسهم شركة تمويل المساكن في البورصة السعودية لمدة ثلاث أيام متواصلة .

كذلك بجانب أن شركة تمويل المساكن نوهت علي أن رأس المال الخاص بها بالسوق السعودي بلغ مليار ريال سعودي .

ومن خلال سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي الشركات التي ستقوم بتوزيع الأرباح الخاصة بها للمساهمين .

سهم الغاز وتوزيع الأرباح الخاصة بالأسهم علي المساهمين في أكتتابات البورصة السعودية

بعد أن عرضنا ما هي الاكتتابات الجديدة بالسعودية في سطور مقال “موقع ثقفني” السابقة نتعرف علي تفاصيل توزيع الأرباح كالآتي :-

صرحت الشركة عن أنه سيتم توزيع أرباح سهم الغاز المتعلق بالنصف الثاني من أرباح الشركة . كما سيبدأ استحقاق الأرباح في يوم 30 من شهر مارس الجاري . كذلك بجانب تنويه الشركة بأن أن الأرباح المستحقة يتم توزيعها في يوم 13 من شهر أبريل القادم . تلك المواعيد المعلنة من الشركة وفقاً لسياسة توزيع أرباح الأسهم وتكون نصف سنوية .

توزيع أرباح أسهم شركة أسمنت العربية القادمة

تم تحديد موعد توزيع أرباح أسهم شركة أسمنت العربية في يوم 17 من شهر أبريل القادم .

كما تم التصريح علي أن أرباح كل سهم ستصل إلي 1.50 ريال سعودي يتم حسابها في عدد الأسهم .

كذلك فيما يخص الموعد الخاص بصرف كافة التوزيعات النقدية في سهم أسمنت العربية لم يتم الفصح عنه حتي الآن .

اكتتاب جديد في السوق السعودي للعديد من الأسواق والجهات المختلفة

أعلنت شركة العثيم علي هناك أسهم جديدة مطروحة للاكتتاب . كذلك بجانب إعلان شركة علم عن عدد من الأسهم الجديد ستطرح في البورصة السعودية . كما سيتم طرح عدد من الأسهم للاكتتاب بها من شركة المواساة . صرحت أيضاً شركة جاز العربية بأن أكتتابات البورصة السعودية لأسهمها ستطرح قريباً . كذلك بجانب اكتتاب جديد في السوق السعودي خاصة بشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة . شركة النقل البحري أيضاً ستطرح أسهم جديدة يتم الاكتتاب بها في البورصة السعودية .

أسهم مطروحة للاكتتاب بالسعودية و ما هي الاكتتابات الجديدة بالسعودية ذلك ما تم توضيحه داخل سطور مقال اليوم . من “موقع ثقفني” وسنوافيكم بكل ما هو جديد في حالة الإعلان عن اكتتاب جديد في السوق السعودي .