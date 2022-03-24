نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقديم اعتراض على معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 هذه الحالات لا يحق لها تقديم الشكوى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على تقديم كافه المعلومات والخدمات، التي تضمن الى المواطنين الرد على جميع استفساراتهم وشكواهم بشكل مستمر وبطريقة صحيحة ومضمونة، وعلي هذه الحالة أوضحت الوزارة من خلال موقعها العناية بالعملاء علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر آلية تقديم اعتراض على معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 إلكترونيا، وفي هذا السياق نستعرض معكم مزيد من التفاصيل والمعلومات حول تقديم شكوي معاش الضمان الاجتماعي المطور في هذا التقرير عبر موقع ثقفني نيوز.

تقديم اعتراض على معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

وفي نفس الصدد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقيام بتوضيح شامل لكافه الخطوات الواجب اتباعها لتقديم اعتراض إلكتروني لجميع المواطنين الذين قاموا بالتقديم للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 بالمملكة العربية السعودية والتي تتوافق بهم كافه الشروط والأحكام، وذلك عن طريق الخطوات الآتية.

في البداية نقوم بالدخول علي حسابك الشخصي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية

قم باختيار خدمات برامج الدعم الخاصة بالمستخدم.

ومن ثم يتم اختيار أيقونة الأهلية والاستحقاق.

ومن هنا يتم التعرف على أسباب عدم القبول للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور المكتوب على الحساب

ومنها يتم تقديم اعتراض مباشر بعد معرفة السبب إلي الوزارة

عن طريق إرفاق الملفات المطلوبة والداعمة للاعتراض.

اضغط علي كلمة إرفاق.

تقوم وزارة الموارد البشرية بإعادة النظر إلى طلب الاعتراض المقدم من قبلكم.

حالات لا يحق لها تقديم الشكوى بالضمان الاجتماعي المطور 1443

وكان حساب العناية بالمستفيدين الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية قد وضح أن هناك حالات لا يحق لها أن تقوم بتقديم شكوي او اعتراض رسمي للوزارة للحصول على المعاش، وأبرزها من قام بالفعل بتقديم شكوي في نفس الدورة المالية فيما سبق ويتم إعادة النظر بها، بالإضافة إلى ذلك أن يكون سبب الاعتراض هو نفسه الذي تم تقديمه في الدورة المالية ،وفي حالة تجاوز المستفيد مدة الشكوي والاعتراض المعروفة وهي 30 يوماً من تاريخ إعلان عدم الاستحقاق وتسليم الدفعة المالية وعدم تقديم أي اعتراض.