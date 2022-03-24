نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول أئمة ومؤذني المسجد النبوي الشريف في رمضان 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول أئمة المسجد النبوي الشريف، يهتم جميع المسلمين حول العالم بالمسجد النبوي الشريف ويتمنون الصلاة به فقد بناه سيدنا محمد صلوات الله عليه وسلامه بمعاونة الصحابة الكرام، لهذا تولي السعودية والجهات المختصة اهتمامًا كبيرًا بالمسجد كونه أحد أهم وأقدم الرموز الإسلامية، ونجد أن هذا الصرح العظيم مع الوقت صار أفضل وأوسع وأجمل كما نراه حاليًا، ولكن يرغب في الصلاة بالمسجد النبوي اليكم جدول أئمة المسجد النبوي.

جدول أئمة المسجد النبوي الشريف

يختلف أئمة الصلاة في المسجد النبوي كل فترة والبعض منا يفضل إمام معين عن غيره، لهذا في السطور القادمة إليكم خطوات التعرف على أئمة المسجد النبوي:

من رابط بوابة الخدمات الإلكترونية يتم اختيار التبويب الخاص بإدارة شئون المؤذنين وكذلك الأئمة.

وبعد ذلك اختيار الجدول الأسبوعي للأئمة لمعرفة من الأئمة بالمسجد وكذلك المؤذنين.

طريقة الاستعلام عن جدول الصلاة بالمسجد النبوي

مع قرب شهر رمضان يتجه معظم زوار المسجد النبوي للبحث والتساؤل حول مواعيد الصلاة بالمسجد النبوي ومواقيتها من أجل أداء الصلاة بالمسجد، وقد وفرت الجهات المعنية عدة طرق للتعرف على ذلك منها زيارة الصفحات الشخصية الرسمية لأئمة ومؤذني المسجد النبوي للتعرف على مواعيدهم، أو من خلال الخطوات القادمة:

جدول صلاة التهجد بالمسجد النبوي في شهر رمضان

هناك أهمية وفضل كبير لصلاة التهجد بشكل خاص في شهر رمضان إذ أنها تزيد من تواصل العبد مع خالقه وتجعله يتقرب من الله، وفي صلاة التهجد يكثر العبد من الدعاء لله سبحانه وتعالى ولها جو من الروحانيات والهدوء العظيم لا يشعر به إلا من يصليها، وتقام صلاة التهجد في المسجد النبوي بشهر رمضان في مواقيت محددة لم يتم تحديدها من الجهات المعنية حتى الآن.

رئاسة المسجد النبوي الشريف والمسجد النبوي

يتم إصدار القرار وضبط المواعيد وما إلى ذلك بخصوص المسجد النبوي أو المسجد الحرام من خلال رئاسة شئون كلا المسجدين العامة فهي من تقوم بوضع الجداول الزمنية وتحديد آليات العمل بالمسجدين خاصةً في شهر رمضان.