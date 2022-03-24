موعد تطبيق سداد الكفيل 9600 ريال عبر موقعنا، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الموعد المقرر لتسديد الرسوم الخاصة بالكفالة للعمالة المنزلية، حيث أعلنت عن فرض مقابل مالي على كل شخص من العمالة المنزلية نظرًا لوجود أكثر من شخص داخل المنزل في السعودية، حيث يتم فرض المقابل إذا بلغ عددهم اثنين على أراضي المملكة.

موعد تطبيق سداد الكفيل 9600 ريال عن كل عامل منزلي

تم تحديد الموعد الخاص بتطبيق سداد الكفيل 9600 ريال على كل عامل منزلي وجاءت تلك التفاصيل على النحو التالي:

المرحلة الأولى ستبدأ من تاريخ 21/10/1443 هجريًا ولابد من تسديد مبلغ 9600 ريال سعودي إذا كان يعمل لديه أربعة وعدد الأشخاص المقيمين منهم

المرحلة الثانية لتسديد ذات المبلغ السابق ستكون أيضًا في ذات الموعد ولكن للعمالة المنزلية الجديدة والحالية على حسب الشروط التي نصت عليها بناءً على عدد العمال وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

الجهات المستثناة من سداد الكفيل 9600

هناك بعض الفئات التي تم استثنائها من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية من القرار الخاص بفرض المقابل المادي على العمالة المنزلية بالمملكة، وتلك الحالات جاءت على النحو التالي ولكن وفقًا لضوابط وشروط الوزارة:

الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من العدد المسموح نظرًا لحالتهم الصحية.

الحالات التي تحتاج لرعاية طبية وأيضا رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

طريقة طلب تأشيرة العمالة المنزلية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن إمكانية طلب تأشيرة خاصة بالعمالة المنزلية وهي:

الذهاب مباشرة إلى رابط منصة مساند الرسمية.

الضغط على خانة تسجيل الدخول ثم أكتب رقم الهوية أو الإقامة.

أكتب رقم المرور ثم سجل دخول ثم أختر خدمات التأشيرات.

حدد نوع التأشيرة ثم أنقر على طلب جديد.

وافق على الشروط ثم حدد الحالة الوظيفية.

اختر المهنة والبلد وكافة التفاصيل التي تخص استقدام عمالة.

إرفق جميع المستندات المطلوبة ثم أنقر على إصدار فاتورة.

سدد الفاتورة عن طريق أحد وسائل الدفع.

الدول المسموح استقدام العمالة المنزلية للمملكة

حددت وزارة الموارد 16 دولة يُمكن استقدام العمالة منهم وهما: