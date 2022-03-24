نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الاكتتابات القادمة في السوق السعودي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الاكتتاب وسيلة لشراء حصة من الأسهم في أحد الشركات التي تقوم بطرح الأسهم الخاصة بها، وسوق التداول عادة تقوم بطرح مختلف تفاصيل مواعيد وأسعار الاكتتابات الجديدة ليستعد المستثمرين لها؛ وذلك لأن الاكتتابات تعتبر وسيلة للاستثمار بالنسبة إلى العديد من المواطنين والسكان داخل وخارج المملكة العربية السعودية ، ولقد تم تأسيس تداول السعودية منذ الـ 19 من مارس 2007 ميلاديًا، الموافق 29 من صفر 1428، وفي الأسطر القادمة سوف نعرض لكم تفاصيل الاكتتابات القادمة في السوق السعودية 2022.

الاكتتابات القادمة في السوق السعودية

لقد تم الإعلان مؤخرًا من قبل سوق تداول السعودية خلال الأيام الماضية، على أن العديد من الشركات تقدمت ليتم طرح الأسهم الخاصة بها في الاكتتاب لعام 2022، ومن ضمن الاكتتابات التي تم الموافقة عليها ما يلي:

اكتتاب أسواق العثيم بالسعودية.

اكتتاب شركة جاز العربية.

واكتتاب شركة النقل والاستثمار.

أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة.

واكتتاب المواساة.

شركة النقل البحري.

وشركة علم.

واكتتاب الشركة السعودية لتمويل المساكن.

موعد استحقاق أرباح سهم الغاز

لقد تم الإعلان من قبل الشركة على بدأ توزيع الأرباح للنصف الثاني، وتم تحديد موعد استحقاق الأرباح في 30 من مارس 2022 الموافق 27/8/1443 هجريًا، وبالنسبة إلى موعد توزيع الأرباح المستحقة فإنه في الـ 13 من أبريل 2022 ميلاديًا الموافق 12/9/1443 هجريًا، وذلك لأن السياسة المتبعة في الشركة تتمثل في أن يتم توزيع الأرباح كل فترة نصف عام أي كل 6 أشهر.

سهم أسمنت العربية

لقد أقترب موعد توزيع النصف الثاني من الأرباح وتم التصويت على أنه سوف يتم توزيع 1.50 ريال ، وبالنسبة إلى الموعد المحدد لتوزيع الأرباح فإنه في 17 من أبريل 2022 الموافق 16/9/1443 هجريًا، وحتى الآن لم يتم الإعلان على موعد صرف التوزيعات النقدية.

رابط الاستعلام على تفاصيل الاكتتابات الجديدة

للتسهيل على العملاء فإنه يمكن الاستفسار على الاكتتابات القادمة عن طريق الدخول على موقع تداول السعودية، والتي يمكن من خلالها التعرف على جميع التفاصيل الخاصة بالاكتتاب، مثل أسعار الأسهم وموعد بداية ونهاية الاكتتاب، وسوق الأوراق المالية في السعودية تم تصنيفها منذ عام 2019 على أنها في المركز التاسع في سوق الأوراق المالية بالعالم.