نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكتتاب جديد قادم في السوق السعودي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عادة يتم الإعلان على الاكتتابات القادمة من قبل سوق الأوراق المالية سواء كانت الاكتتابات مقدمة إلى الشركات أو مقدمة إلى الأفراد، وعادة يبحث المستثمرين بشكل مستمر للتعرف على اكتتاب جديد قادم في السوق السعودية 2022 ومعرفة مختلف التفاصيل مثل موعد الاكتتاب وسعر الاكتتاب وغيرها من التفاصيل، وسوق الأوراق المالية تعتبر هي الأساس لتداول الأسهم في المملكة العربية السعودية، كما أنه السوق الأكبر في الشرق الأوسط وأيضًا في شمال أفريقيا.

اكتتاب جديد قادم في السوق السعودية 2022

لقد تم إجراء إحصائيات على سوق الأسهم السعودية والتي أثبتت أن سوق الأسهم بها ما يصل إلى 10 تريليون ريال سعودي، كما أنه بعد أن تم إجراء تصنيف في عام 2019 أصبحت سوق الأسهم في السعودية في المركز التاسع بين البورصات العالمية ، وبالنسبة إلى عدد الشركات التي تداول في سوق الأسهم فإنها تبلغ 200 شركة.

في الأيام القادمة سوف يتم طرح العديد من الاكتتابات القادمة الجديدة وذلك بعد أن تقدمت العديد من الشركات ليتم إدراجها في سوق الأسهم والاكتتابات لعام 2022، وتم الموافقة على بعض الاكتتابات مثل اكتتاب شركة علم، واكتتاب المصانع الكبرى للتعدين، واكتتاب المواساة للخدمات الطبية، واكتتاب جاز العربية لتنقية المعادن، وأيضًا أكتتاب أعمار المدينة الاقتصادية، واكتتاب الشركة السعودية لتمويل المساكن، واكتتاب أسواق العثيم وغيرها من الاكتتابات.

خطوات التعرف على الاكتتابات القادمة

للتسهيل على المواطنين الذين يرغبون الاستثمار في اكتتابات التداول، فلقد أصبح متاح معرفة الاكتتابات القادمة في خطوات بسيطة بشكل إلكتروني، وذلك من خلال موقع سوق الأسهم، وإذا كنت مهتم بالاكتتابات وترغب التعرف على الاكتتابات القادمة فلابد من إتباع الخطوات الآتية:

في البداية قم بالدخول على سوق الأوراق المالية بشكل إلكتروني.

بشكل إلكتروني. بعدها قم بالضغط على أيقونة “أسواق”.

ثم قم بالضغط على أيقونة ” الإدراجات”.

بعدها سوف يتم فتح قائمة الاكتتابات.

بعدها سوف يتم قائمة الاكتتابات إلى المستخدم.

إن سوق الأسهم تعتبر وسيلة فعالة يمكن من خلالها معرفة تداول الأفراد وكذلك تداول المؤسسات، وذلك من خلال تحديد موعد بداية ونهاية الاكتتاب وسعر الاكتتاب وغيرها من التفاصيل المطلوبة.