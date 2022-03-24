نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل 1443 عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي
الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل من أكثر الخدمات التي يبحث عنها عدد كبيرة جداً من المواطنين السعوديين المسجلين في المساعدة المقطوعة للحصول على الدعم، حيث يعد المساعدة المقطوعة من أهم الخدمات والمساعدات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث يخدم هذه الخدمة الملايين من المواطنين السعوديين الذين يعانون من الدخل المنخفض أو محدودي الدخل، وتقدم الخدمة كافة وسائل الدعم الممكنة التي تساعد المواطنين في أعباء الحياة و رفع العبء عن المواطنين و رفع مستوى المعيشة لتوفير حياة كريمة لهم، لذلك يبحث دائما المواطنين عن الاستعلام يبحث الكثيرين عن طريقة الاستعلام و شروط التسجيل للحصول على الدعم وهذا سنقدم لكم بالتفصيل.
خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أصبحت جميع الخدمات المتواجدة في المملكة العربية السعودية يمكن الاستعلام عنها ر التسجيل بها بشكل إلكتروني وهذا للتسهيل على المواطنين، طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وهي:
- عليك أولا الدخول إلى بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بالنقر على الخدمات الإلكترونية.
- بعد ذلك قم بالدخول إلى خدمات الضمان الاجتماعي المطور.
- ثم قم بكتابة رقم السجل.
- سيظهر أمامك رمز التحقق للتأكد من هويتك، قم بإدخال الرمز ثم النقر على تحقق.
- بعد ذلك قم بالنقر على عرض.
- على الفور سيظهر أمامك كافة البيانات المتعلقة بالمساعدة المقطوعة.
شروط الحصول على دعم المساعدة المقطوعة 1443
لقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بعض الشروط الأساسية التي لابد من توافرها في المتقدم للحصول على الدعم، والشروط هي:
- يقدم الدعم للمواطن السعودي والمقيم بشكل دائم في المملكة.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عمر.
- أن يكون المتقدم من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور.
- يشترط عدم امتلاك المتقدم سجل تجارى مسجل باسمه في وزارة العمل.
- ألا يزيد الدخل الشهري للفرد عن 3000 ريال سعودي، أما الأسرة لا تزيد عن 8650 ريال سعودي.
- يشترط ألا يكون المتقدم يعمل سواء كان في جهة حكومية أو خاصة.
- عدم امتلاك المتقدم أملاك ذات قيمة وأصول مسجلة باسمه.
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