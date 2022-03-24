“كيف اقدم اعتراض في الضمان الاجتماعي المطور” وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تجيب على جميع تساؤلات المواطنين الغير مؤهلين، والذين وصلت إليهم رسالة عدم التأهيل على الهاتف النقال أو لم تصلهم رسالة الأهلية حتى الآن، وتخصص الوزارة الرقم المجاني الشامل لجميع المواطنين للرد المباشر من موظفي الوزارة في أوقات عملها الرسمية.

“كيف اقدم اعتراض في الضمان الاجتماعي المطور” sbis.hrsd.gov.sa بمنصة الدعم والحماية

آلية تقديم اعتراض لاستحقاق المعاش من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور: pic.twitter.com/gfg9A5Q0tk — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) آلية تقديم اعتراض لاستحقاق المعاش من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور: pic.twitter.com/gfg9A5Q0tk — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) March 24, 2022

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إرسال رسائل الاهلية إلى المقبولين في الضمان المطور بالمراحل الأولى والثانية وأيضا الثالثة، كما تسلم المقبولين بالمرحلة الثالثة راتب الضمان لشهر مارس منذ أيام قليلة، بينما ترقب الكثيرين وصول رسالة الأهلية للمرحلة الثالثة ولم تصل إليهم بينما وصل للبعض الآخر عدم التأهيل.

لماذا لم يتم تأهيلي لراتب الضمان لشهر مارس

من الأسئلة الهامة التي تصل إلى خدمة العناية بالعملاء بمنصة الدعم والحماية ويكون الرد كالتالي:

ربما يكون المتقدم خالف شروط الاستحقاق للضمان المطور.

عدم تسجيل بيانات راتب الاسرة بالشكل الكامل والصحيح.

أن يكون لم يستكمل بيانات الاسرة والتابعين بالشكل المطلوب.

أن يكون قام بالتسجيل بشكل خاطئ.

كيف أعمل مع رسالة “غير مؤهل”

يتم مراجعة رسالة عدم التأهيل من منصة الدعم والحماية.

يقوم المواطن بالتعرف على السبب المذكور بالرسالة.

يعيد التسجيل من جديد في منصة الدعم والحماية أو يقوم بتقديم اعتراض.

خطوات تقديم اعتراض عبر منصة الدعم والحماية